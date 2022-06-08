Жители Сургута жалуются на грязную воду из-под крана

В Сургуте жители жалуются на некачественную воду в своих квартирах. За неделю в администрацию города обратилось несколько десятков человек с жалобой на воду. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«За последнюю неделю в адрес Администрации Сургута поступило 40 обращений на качество водоснабжения в жилых домах. Жильцам произведут перерасчет платы за коммунальные услуги», — сообщается в сообщении администрации.
Больше всего обращений зафиксировано из северо-западной части города. Специалисты «Горводоканала» и городских теплосетей взяли для исследования пробы воды в домах. Установлено, что загрязнение появилось в результате плановой промывки системы водоснабжения. В ближайшее время качество воды нормализуется.
В Сургуте жители жалуются на некачественную воду в своих квартирах. За неделю в администрацию города обратилось несколько десятков человек с жалобой на воду. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «За последнюю неделю в адрес Администрации Сургута поступило 40 обращений на качество водоснабжения в жилых домах. Жильцам произведут перерасчет платы за коммунальные услуги», — сообщается в сообщении администрации. Больше всего обращений зафиксировано из северо-западной части города. Специалисты «Горводоканала» и городских теплосетей взяли для исследования пробы воды в домах. Установлено, что загрязнение появилось в результате плановой промывки системы водоснабжения. В ближайшее время качество воды нормализуется. Ранее URA.RU сообщало, что жители Советского района в ХМАО жалуются на некачественную воду с пеной. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.