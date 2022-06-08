Стороны пожали друг другу руки и отметили важность документа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой региона (КСП) и Челябинским государственным университетом (ЧелГУ). Как сообщил 9 июня URA.RU председатель региональной КСП Алексей Лошкин, новый документ значительно повысит качество совместной работы.

«Подписание Соглашения расширит сотрудничество по всем направлениям, включая работу по подготовке специалистов для бюджетной сферы и научных исследований. Совместно с ЧелГУ мы уже реализовали несколько проектов, например, на платформе Степик был запущен проект по контрактной системе „Госзакупки.Старт“, который уже прошли 1150 слушателей», — заявил URA.RU Лошкин.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что за последний год семь студентов прошли в КСП производственную практику. Внедрение моделей профессиональных компетенций направленно на социально-экономическое развитие региона.

Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.

КСП совместно с ЧелГУ уже реализовали несколько проектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Лошкин поблагодарил ректора ЧелГУ за многолетнее сотрудничество с КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU