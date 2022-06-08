08 июня 2022

Ревизоры подписали важный документ с Челябинским госуниверситетом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, лошкин алексей, таскаев сергей
Стороны пожали друг другу руки и отметили важность документа Фото:

В Челябинске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой региона (КСП) и Челябинским государственным университетом (ЧелГУ). Как сообщил 9 июня URA.RU председатель региональной КСП Алексей Лошкин, новый документ значительно повысит качество совместной работы.

«Подписание Соглашения расширит сотрудничество по всем направлениям, включая работу по подготовке специалистов для бюджетной сферы и научных исследований. Совместно с ЧелГУ мы уже реализовали несколько проектов, например, на платформе Степик был запущен проект по контрактной системе „Госзакупки.Старт“, который уже прошли 1150 слушателей», — заявил URA.RU Лошкин.

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что за последний год семь студентов прошли в КСП производственную практику. Внедрение моделей профессиональных компетенций направленно на социально-экономическое развитие региона.

Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.

Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск
КСП совместно с ЧелГУ уже реализовали несколько проектов
Фото:
Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск
Алексей Лошкин поблагодарил ректора ЧелГУ за многолетнее сотрудничество с КСП
Фото:

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В Челябинске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой региона (КСП) и Челябинским государственным университетом (ЧелГУ). Как сообщил 9 июня URA.RU председатель региональной КСП Алексей Лошкин, новый документ значительно повысит качество совместной работы. «Подписание Соглашения расширит сотрудничество по всем направлениям, включая работу по подготовке специалистов для бюджетной сферы и научных исследований. Совместно с ЧелГУ мы уже реализовали несколько проектов, например, на платформе Степик был запущен проект по контрактной системе „Госзакупки.Старт“, который уже прошли 1150 слушателей», — заявил URA.RU Лошкин. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что за последний год семь студентов прошли в КСП производственную практику. Внедрение моделей профессиональных компетенций направленно на социально-экономическое развитие региона. Стратегическое партнерство представителей реального сектора экономики и фундаментальной науки приобретает особое значение. Такое объединение позволит сформировать действенную систему поддержки научного сообщества и создаст условия для достижения целей, стоящих перед современной наукой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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