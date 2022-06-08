08 июня 2022

Махонин анонсировал битву за мост между ящером и человеколосем

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Заседание правительства Пермского края. Пермь, махонин дмитрий, губернатор пермского края
Махонин заявил,что визуализации проектов выполнены с учетом местной идентичности Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал три варианта третьего моста через Каму, который планируется построить в створе площади Гайдара в Перми. Такие предложения дал проектировщик ООО «Гео-проект». Об этом Махонин пишет в официальном Telegram-канале. Каждому проекту присвоено название — «Человеколось», «Пермский ящер», «Чекан».

«Понимаем, что важна не только инфраструктурная и транспортная составляющие, но и визуальная — мост станет одним из символов Перми. Поэтому все предложенные варианты выполнены с учетом местной идентичности», — отметил губернатор.

Выбирать между тремя проектами будут члены градостроительного совета, которые обсудят предложенные варианты сегодня, 9 июня. Ранее министр транспорта Андрей Алякринский заявлял, что место строительства моста выбрано окончательно с учетом моделирования транспортных потоков. Проектирование завершится в третьем квартале 2023 года. Тогда же будет понятна и стоимость сооружения.

Вариант моста «Чекан»
Вариант «Человеколось»
Вариант «Пермский ящер»

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал три варианта третьего моста через Каму, который планируется построить в створе площади Гайдара в Перми. Такие предложения дал проектировщик ООО «Гео-проект». Об этом Махонин пишет в официальном Telegram-канале. Каждому проекту присвоено название — «Человеколось», «Пермский ящер», «Чекан». «Понимаем, что важна не только инфраструктурная и транспортная составляющие, но и визуальная — мост станет одним из символов Перми. Поэтому все предложенные варианты выполнены с учетом местной идентичности», — отметил губернатор. Выбирать между тремя проектами будут члены градостроительного совета, которые обсудят предложенные варианты сегодня, 9 июня. Ранее министр транспорта Андрей Алякринский заявлял, что место строительства моста выбрано окончательно с учетом моделирования транспортных потоков. Проектирование завершится в третьем квартале 2023 года. Тогда же будет понятна и стоимость сооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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