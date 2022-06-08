Махонин анонсировал битву за мост между ящером и человеколосем

Махонин заявил,что визуализации проектов выполнены с учетом местной идентичности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал три варианта третьего моста через Каму, который планируется построить в створе площади Гайдара в Перми. Такие предложения дал проектировщик ООО «Гео-проект». Об этом Махонин пишет в официальном Telegram-канале. Каждому проекту присвоено название — «Человеколось», «Пермский ящер», «Чекан».

«Понимаем, что важна не только инфраструктурная и транспортная составляющие, но и визуальная — мост станет одним из символов Перми. Поэтому все предложенные варианты выполнены с учетом местной идентичности», — отметил губернатор.

Выбирать между тремя проектами будут члены градостроительного совета, которые обсудят предложенные варианты сегодня, 9 июня. Ранее министр транспорта Андрей Алякринский заявлял, что место строительства моста выбрано окончательно с учетом моделирования транспортных потоков. Проектирование завершится в третьем квартале 2023 года. Тогда же будет понятна и стоимость сооружения.

Вариант моста «Чекан» Telegram-канал Дмитрия Махонина

Вариант «Человеколось» Telegram-канал Дмитрия Махонина

Вариант «Пермский ящер» Telegram-канал Дмитрия Махонина