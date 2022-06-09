В Кремле отреагировали на тезис об «островизации» России

09 июня 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Россия не стремится к изоляции, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не говорит об изоляции и не хочет изолировать себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова своего тезки, спецпредставителя президента РФ, об «островизации» страны. «Мой тезка Дмитрий Песков зарекомендовал себя как эксперт, который обладает сильным авторитетом в своей области. Никто не говорит об изоляции. Изоляция — это вещь нехорошая. Мы наоборот говорим, что изоляция России невозможна, несмотря на то, что враждебные страны пытаются нас изолировать. Это у них не получается и не получится. В современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. Ни одна страна в мире не будет стремиться к изоляции», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что Россию невозможно изолировать. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не говорит об изоляции и не хочет изолировать себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова своего тезки, спецпредставителя президента РФ, об «островизации» страны. «Мой тезка Дмитрий Песков зарекомендовал себя как эксперт, который обладает сильным авторитетом в своей области. Никто не говорит об изоляции. Изоляция — это вещь нехорошая. Мы наоборот говорим, что изоляция России невозможна, несмотря на то, что враждебные страны пытаются нас изолировать. Это у них не получается и не получится. В современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. Ни одна страна в мире не будет стремиться к изоляции», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что Россию невозможно изолировать.