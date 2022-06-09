В Кремле отреагировали на тезис об «островизации» России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия не стремится к изоляции, отметил Дмитрий Песков Фото:

Россия не говорит об изоляции и не хочет изолировать себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова своего тезки, спецпредставителя президента РФ, об «островизации» страны.

«Мой тезка Дмитрий Песков зарекомендовал себя как эксперт, который обладает сильным авторитетом в своей области. Никто не говорит об изоляции. Изоляция — это вещь нехорошая. Мы наоборот говорим, что изоляция России невозможна, несмотря на то, что враждебные страны пытаются нас изолировать. Это у них не получается и не получится. В современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. Ни одна страна в мире не будет стремиться к изоляции», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что Россию невозможно изолировать.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Россия не говорит об изоляции и не хочет изолировать себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова своего тезки, спецпредставителя президента РФ, об «островизации» страны. «Мой тезка Дмитрий Песков зарекомендовал себя как эксперт, который обладает сильным авторитетом в своей области. Никто не говорит об изоляции. Изоляция — это вещь нехорошая. Мы наоборот говорим, что изоляция России невозможна, несмотря на то, что враждебные страны пытаются нас изолировать. Это у них не получается и не получится. В современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. Ни одна страна в мире не будет стремиться к изоляции», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее страны Запада ввели против России масштабные экономические санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства подчеркнул, что Россию невозможно изолировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...