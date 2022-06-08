В ЯНАО снижают цены на молоко

Молоко местного производителя будут продавать по 48 и 50 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Производитель молока «ВАА-Агро» в ЯНАО объявил летние скидки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, до 31 августа предприятие снизило цены на молоко до 48 рублей.

«Завод „ВАА-Агро“ в Салехарде объявил акцию „ямальские каникулы“. Начиная с 1 июня по 31 августа предприятие вводит особые, сниженные цены на молоко — от 48 до 51 рублей в зависимости от жирности продукта», — сообщается в соцсетях правительства.

Также в ведомстве добавили, что в селах Овгорт и Горки теперь можно купить молочную продукцию совхоза «Мужевское». В скором времени предприятие возобновит выпуск местного мороженого.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах сети «Монетка» в Надыме повысили цены на молоко. Стоимость товара фирмы «Село зеленое» за две недели выросла на 50 рублей и составила 179 рублей.