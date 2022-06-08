Пермяк заснял альпиниста с тростью, вырывающего железо с крыш

В Березниках (Пермский край) местный житель заснял мужчину, который забрался на крышу одного из домов и выдирал жестяные листы с пристроек. Оператор заподозрил, что альпинист с чем-то вроде трости собирается похитить метал. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пресс-Хата».
«В Березниках инвалид-альпинист ворует по ночам жесть с крыши», — сообщается в Telegram-канале. Автор поста отмечает, что трость с которой подозрительный мужчина ходит на видео — для страховки.
На видео заметно, как мужчина в спецкостюме без страховочного троса ходит на крыше вокруг пристроек. Позже человек пытается оторвать железный лист. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.
URA.RU также писала про пермяков, который сняли на видео похитителя цветов с придомовых территорий. Жители пожаловались, что мужчина часто приезжает во двор по ночам, выкапывает и забирает цветы, которые жильцы дома покупали и сажали сами.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П».
В Березниках (Пермский край) местный житель заснял мужчину, который забрался на крышу одного из домов и выдирал жестяные листы с пристроек. Оператор заподозрил, что альпинист с чем-то вроде трости собирается похитить метал. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пресс-Хата». «В Березниках инвалид-альпинист ворует по ночам жесть с крыши», — сообщается в Telegram-канале. Автор поста отмечает, что трость с которой подозрительный мужчина ходит на видео — для страховки. На видео заметно, как мужчина в спецкостюме без страховочного троса ходит на крыше вокруг пристроек. Позже человек пытается оторвать железный лист. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. URA.RU также писала про пермяков, который сняли на видео похитителя цветов с придомовых территорий. Жители пожаловались, что мужчина часто приезжает во двор по ночам, выкапывает и забирает цветы, которые жильцы дома покупали и сажали сами.