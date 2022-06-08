Пермяк заснял альпиниста с тростью, вырывающего железо с крыш

Трость у альпиниста, возможно была для страховки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Березниках (Пермский край) местный житель заснял мужчину, который забрался на крышу одного из домов и выдирал жестяные листы с пристроек. Оператор заподозрил, что альпинист с чем-то вроде трости собирается похитить метал. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пресс-Хата».

«В Березниках инвалид-альпинист ворует по ночам жесть с крыши», — сообщается в Telegram-канале. Автор поста отмечает, что трость с которой подозрительный мужчина ходит на видео — для страховки.

На видео заметно, как мужчина в спецкостюме без страховочного троса ходит на крыше вокруг пристроек. Позже человек пытается оторвать железный лист. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.

URA.RU также писала про пермяков, который сняли на видео похитителя цветов с придомовых территорий. Жители пожаловались, что мужчина часто приезжает во двор по ночам, выкапывает и забирает цветы, которые жильцы дома покупали и сажали сами.