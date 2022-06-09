Дело челябинского депутата, задержанного ФСБ, передали в суд

Кумар Айткалиев содержится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении депутата из Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) Кумара Айткалиева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении государственных контрактов госкорпорации «Росатом». Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами дела, в прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Дело передано в суд», — рассказал источник.

Айткалиеву предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) с хищением через его ЗАО «Уралспецмонтаж» в общей сложности более 56 млн рублей. С момента задержания в октябре 2021 года сотрудниками УФСБ по Челябинской области и до сегодняшнего дня Айткалиев содержится под стражей. Адвокат обвиняемого Александр Каменев комментарий обещал предоставить позднее.

Депутат известен как один из самых состоятельных людей Трехгорного, он является учредителем нескольких фирм. Самая крупная из них, ЗАО «Уралспецмонтаж», сейчас находится в стадии ликвидации. Контракты, в махинациях при исполнении которых обвиняют депутата, заключались с производственным объединением «Маяк». Деньги на них выделялись из федерального бюджета.