Жители Нижневартовска не смогли понять что их ждет на некоторых площадках фестиваля Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Жители Нижневартовска удивились одной из афиш фестиваля «Самотлорские ночи», на ней указаны мероприятия с обозначением малоизвестных игр. Пост об этом размещен в группе «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Очередная креативная афиша от администрации города. Нам стыдно, но мы не знаем слов „флорбол“, „брумбол“, „ИграКон“, „Fast Sling Puck“», — сообщают на стене группы в соцсети.

«Я даже слов таких не слышала», — удивляется Любовь Филимонова. «А название игры какую игру подразумевает?» — спрашивает пользователь под ником Svetlana Gimgina. «Европейцы. К пионерии возвращаемся», — пишет Людмила Федулова.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступило.

Ранее URA.RU рассказало какие артисты выступят на фестивале. На закрытии «Самотлорских ночей» исполнят свои песни Дмитрий Колдун и «Город 312».

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