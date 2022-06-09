Из Екатеринбурга запустили рейсы в Санкт-Петербург

Рейсы будут выполняться каждый день кроме понедельника на воздушных судах Boeing 737 и Airbus 320 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Авиакомпания Smartavia приступила к выполнению рейсов из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Новый авиаперевозчик приступил к выполнению рейсов в международном аэропорту Кольцово. С 10 июня полеты по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания Smartavia. Первый рейс вылетел сегодня в 07.25 местного времени», — сказано в сообщении.

Рейсы будут выполняться каждый день кроме понедельника. Полеты будут совершаться на воздушных судах Boeing 737 и Airbus 320. «Из Пулково рейс вылетает в 01:25 и приземляется в Екатеринбурге в 06:10. Из Кольцово рейс отправляется в 07:25 и прилетает в Санкт-Петербург в 08:20. Продолжительность перелета составит около 3 часов», — отметили в Кольцово.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет полетную программу из Кольцово в города Дальнего Востока. Рейс по маршруту Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский будет выполняться по четвергам и воскресеньям. Самолеты из Екатеринбурга в Южно-Сахалинск будут летать по вторникам и субботам. Ранее прямых перелетов из Екатеринбурга во Владивосток не было.