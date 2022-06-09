В Перми закрылись рестораны McDonald' s

Дата открытия после ребрендинга неизвестна Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермские рестораны McDonald' s временно закрылись на ребрендинг. После изменения стиля и названия заведения откроются вновь.

«В Перми закрылись рестораны быстрого питания McDonald' s», — сообщает ProPerm. Это произошло ночью 10 июня. Возле ресторана сети у ЦУМа после закрытия вывесили табличку: «Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей».

Также рестораны сети начали закрываться на ребрендинг во всех городах России. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее компания заявляла, что приостанавливает работу в стране, однако несмотря на это, многие рестораны продолжали работать.