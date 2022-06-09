09 июня 2022

В Перми закрылись рестораны McDonald' s

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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
Дата открытия после ребрендинга неизвестна Фото:
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Пермские рестораны McDonald' s временно закрылись на ребрендинг. После изменения стиля и названия заведения откроются вновь.

«В Перми закрылись рестораны быстрого питания McDonald' s», — сообщает ProPerm. Это произошло ночью 10 июня. Возле ресторана сети у ЦУМа после закрытия вывесили табличку: «Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей».

Также рестораны сети начали закрываться на ребрендинг во всех городах России. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее компания заявляла, что приостанавливает работу в стране, однако несмотря на это, многие рестораны продолжали работать.

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Пермские рестораны McDonald' s временно закрылись на ребрендинг. После изменения стиля и названия заведения откроются вновь. «В Перми закрылись рестораны быстрого питания McDonald' s», — сообщает ProPerm. Это произошло ночью 10 июня. Возле ресторана сети у ЦУМа после закрытия вывесили табличку: «Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей». Также рестораны сети начали закрываться на ребрендинг во всех городах России. В мае McDonald' s заявил о своем уходе с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Ранее компания заявляла, что приостанавливает работу в стране, однако несмотря на это, многие рестораны продолжали работать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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