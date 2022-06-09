В выходные в Пермском крае резко сменится погода

Местами на выходных будет идти дождь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье в Пермском крае ожидается резкое похолодание. К ночи 12 июня на Пермский край начнется поступление арктического воздуха, который резко понизит температуру воздуха, сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«В выходные дни в Пермском крае ожидается короткое, но интенсивное похолодание, связанное с вторжением арктического воздуха из района Баренцева моря», — говорится на сайте проекта. В субботу днем еще сохранится относительно теплая погода.

Ночью 11 июня температура воздуха составит +8, +13, днем +17, +22 градусов. Местами по региону в субботу пройдут небольшие дожди, возможно с грозами и порывами ветра до 16 м/с. Ночью в воскресенье температура опустится до +4, +9 градусов. Днем потеплеет до +10, +15 градусов. Ожидается облачная погода с дождями.