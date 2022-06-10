Свердловские власти 20 лет не признают гниющий дом аварийным. Фото

10 июня 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

В 2000 году дом был изношен на 47% (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Алапаевска (Свердловская область) Владимир Ивонин, живущий с 2000 года в разрушающемся доме на улице Майоровской, не может добиться от мэрии признания, что дом является аварийным. Об этом Владимир рассказал корреспонденту URA.RU. «Активно этим вопросом я начал заниматься еще с 2015 года. Когда я заезжал сюда в 2000 году, дом был изношен на 47%, а это такой процент, когда пора делать капремонт. За все 22 года единственное что сделала администрация, это коряво подлатали и дырку на втором этаже заложили досками, и то, доски мы им дали свои, а администрация составила смету за эти доски в 17 тысяч рублей», — рассказал Ивонин. Он уточнил, что отопление есть только на втором этаже дома. «Я живу на первом этаже дома. Теплой зимой, у потолка в квартире максимум плюс 15 градусов. Также разрушаются стены и потолок. Однажды я лежал на диване, а рядом упала гардина с потолка», — рассказывает Владимир. К решению проблемы Владимира подключился депутат местной гордумы Сергей Подкорытов. «Совместно с жителями обсудили план работы. Пригласили на встречу руководителя УК Артура Лаукмана. Артур Викторович пообещал принять активное участие в решении проблем данного дома, в том числе, подготовить документы для признания данного дома аварийным», — рассказал он корреспонденту URA.RU. Сам Владимир ивалид первой группы и не раз обращался в мэрию, но, по его словам, его там «кормили обещаниями». «Когда Сайгид Билалов еще не был мэром, он мне обещал, что если будем за него голосовать, то поможет мне с моей проблемой. Когда стал [главой города], я пришел к нему и он тоже меня начал по инстанциям гонять», — поделился Ивонин. «Одни обещалки. Мой сын погиб в Чечне, чтобы вы тут наживались?», — вышел на эмоции Владимир. «В нашем многоквартирном жилом доме муниципальных квартир 17 и только 4 квартиры приватизировано в частную собственность. Таким образом, квартир, находящихся в муниципальной собственности, абсолютное большинство. Данное обстоятельство также свидетельствует о заинтересованности и обязанности муниципального образования <…> организовать и провести обследование [дома]», — написал Владимир в своей жалобе прокурору города Алапаевск Сергею Пескову. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Алапаевск. На момент публикации ответа не поступило. Фото: Сергей Подкорытов Фото: Сергей Подкорытов Фото: Сергей Подкорытов Фото: Сергей Подкорытов Фото: Сергей Подкорытов Владимир с портретом своего погибшего сына Фото: Сергей Подкорытов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Алапаевска (Свердловская область) Владимир Ивонин, живущий с 2000 года в разрушающемся доме на улице Майоровской, не может добиться от мэрии признания, что дом является аварийным. Об этом Владимир рассказал корреспонденту URA.RU. «Активно этим вопросом я начал заниматься еще с 2015 года. Когда я заезжал сюда в 2000 году, дом был изношен на 47%, а это такой процент, когда пора делать капремонт. За все 22 года единственное что сделала администрация, это коряво подлатали и дырку на втором этаже заложили досками, и то, доски мы им дали свои, а администрация составила смету за эти доски в 17 тысяч рублей», — рассказал Ивонин. Он уточнил, что отопление есть только на втором этаже дома. «Я живу на первом этаже дома. Теплой зимой, у потолка в квартире максимум плюс 15 градусов. Также разрушаются стены и потолок. Однажды я лежал на диване, а рядом упала гардина с потолка», — рассказывает Владимир. К решению проблемы Владимира подключился депутат местной гордумы Сергей Подкорытов. «Совместно с жителями обсудили план работы. Пригласили на встречу руководителя УК Артура Лаукмана. Артур Викторович пообещал принять активное участие в решении проблем данного дома, в том числе, подготовить документы для признания данного дома аварийным», — рассказал он корреспонденту URA.RU. Сам Владимир ивалид первой группы и не раз обращался в мэрию, но, по его словам, его там «кормили обещаниями». «Когда Сайгид Билалов еще не был мэром, он мне обещал, что если будем за него голосовать, то поможет мне с моей проблемой. Когда стал [главой города], я пришел к нему и он тоже меня начал по инстанциям гонять», — поделился Ивонин. «Одни обещалки. Мой сын погиб в Чечне, чтобы вы тут наживались?», — вышел на эмоции Владимир. «В нашем многоквартирном жилом доме муниципальных квартир 17 и только 4 квартиры приватизировано в частную собственность. Таким образом, квартир, находящихся в муниципальной собственности, абсолютное большинство. Данное обстоятельство также свидетельствует о заинтересованности и обязанности муниципального образования <…> организовать и провести обследование [дома]», — написал Владимир в своей жалобе прокурору города Алапаевск Сергею Пескову. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Алапаевск. На момент публикации ответа не поступило.