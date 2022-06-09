Тюменских экс-судей отправят на российские курорты. Самым дорогим станет отдых в родном регионе

10 июня 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

22 путевки для бывших судей планируют купить за 2,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебный департамент Тюменской области ищет подрядчика, который организует отдых на российских курортах для судей в отставке. Лот размещен на сайте госзакупок. Дороже всего обойдутся путевки в тюменские санатории, Сочи и Алтай будут дешевле. «Предоставление санаторно-курортных путевок в Тюменской области, Сочи и на Алтае. Для судей, пребывающих в отставке. Курс лечения не менее 14 дней. Начальная цена закупки — 2,6 млн рублей», — такие данные значатся на сайте госзакупок. В тюменский санаторий судьям понадобится 20 путевок. Учреждение должно иметь не меньше четырех звезд. При этом в закупке есть намек на то, что именно это будет за здравница: она должна находиться не более чем за 25 км от Тюмени, если ехать по Червишевскому тракту. То есть речь идет либо о «Тараскуле», либо о «Сибири». В Сочи нужна одна путевка в Мацесту. У санатория должны быть свой пляж и бассейн. Еще одного экс-судью отправят на Алтай, в Белокуриху. Что до цен, то самые дорогие путевки приобретут в Тюменской области. Согласно данным о предложениях поставщиков, одно место в местном санатории обойдется в 132 500 рублей. За Сочи заплатят 130 тысяч, за поездку на Алтай — 91 тысячу рублей. Ранее URA.RU писало, что Арбитражный суд Тюменской области за 111 тысяч рублей закупал путевку в сочинский санаторий для одного из бывших судей. Здравницы без кафе-бара, ресторана, термального комплекса и тренажерного зала под закупку не подходили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Судебный департамент Тюменской области ищет подрядчика, который организует отдых на российских курортах для судей в отставке. Лот размещен на сайте госзакупок. Дороже всего обойдутся путевки в тюменские санатории, Сочи и Алтай будут дешевле. «Предоставление санаторно-курортных путевок в Тюменской области, Сочи и на Алтае. Для судей, пребывающих в отставке. Курс лечения не менее 14 дней. Начальная цена закупки — 2,6 млн рублей», — такие данные значатся на сайте госзакупок. В тюменский санаторий судьям понадобится 20 путевок. Учреждение должно иметь не меньше четырех звезд. При этом в закупке есть намек на то, что именно это будет за здравница: она должна находиться не более чем за 25 км от Тюмени, если ехать по Червишевскому тракту. То есть речь идет либо о «Тараскуле», либо о «Сибири». В Сочи нужна одна путевка в Мацесту. У санатория должны быть свой пляж и бассейн. Еще одного экс-судью отправят на Алтай, в Белокуриху. Что до цен, то самые дорогие путевки приобретут в Тюменской области. Согласно данным о предложениях поставщиков, одно место в местном санатории обойдется в 132 500 рублей. За Сочи заплатят 130 тысяч, за поездку на Алтай — 91 тысячу рублей. Ранее URA.RU писало, что Арбитражный суд Тюменской области за 111 тысяч рублей закупал путевку в сочинский санаторий для одного из бывших судей. Здравницы без кафе-бара, ресторана, термального комплекса и тренажерного зала под закупку не подходили.