09 июня 2022

Спикер Думы ХМАО укрепил позиции в топе федерального рейтинга

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, хохряков борис, портрет
Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков продвинулся в рейтинге «Медиалогии» Фото:

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков укрепил позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов по итогам мая. Сам рейтинг составляет компания «Медиалогия».

Хохряков переместился с 15 на 14 место среди всех российских спикеров заксобраний. Его медиаиндекс составляет 2700,4 баллов. На одну ступень выше находится председатель Думы Пензенской области Валерий Лидин, а возглавляет топ глава законодательного собрания республики Крым — Андрей Константинов. Отмечается, что рейтинг выстраивался на основе более 77 тысяч СМИ, которые занесены в базу «Медиалогии».

Ранее URA.RU сообщало, что председатель регионального парламента Ямала Сергей Ямкин стал реже упоминаться в СМИ. По итогам мая он с 22 упал на 36 место.

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Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков укрепил позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов по итогам мая. Сам рейтинг составляет компания «Медиалогия». Хохряков переместился с 15 на 14 место среди всех российских спикеров заксобраний. Его медиаиндекс составляет 2700,4 баллов. На одну ступень выше находится председатель Думы Пензенской области Валерий Лидин, а возглавляет топ глава законодательного собрания республики Крым — Андрей Константинов. Отмечается, что рейтинг выстраивался на основе более 77 тысяч СМИ, которые занесены в базу «Медиалогии». Ранее URA.RU сообщало, что председатель регионального парламента Ямала Сергей Ямкин стал реже упоминаться в СМИ. По итогам мая он с 22 упал на 36 место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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