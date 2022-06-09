Спикер Думы ХМАО укрепил позиции в топе федерального рейтинга

10 июня 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков продвинулся в рейтинге «Медиалогии» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков укрепил позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов по итогам мая. Сам рейтинг составляет компания «Медиалогия». Хохряков переместился с 15 на 14 место среди всех российских спикеров заксобраний. Его медиаиндекс составляет 2700,4 баллов. На одну ступень выше находится председатель Думы Пензенской области Валерий Лидин, а возглавляет топ глава законодательного собрания республики Крым — Андрей Константинов. Отмечается, что рейтинг выстраивался на основе более 77 тысяч СМИ, которые занесены в базу «Медиалогии». Ранее URA.RU сообщало, что председатель регионального парламента Ямала Сергей Ямкин стал реже упоминаться в СМИ. По итогам мая он с 22 упал на 36 место. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков укрепил позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов по итогам мая. Сам рейтинг составляет компания «Медиалогия». Хохряков переместился с 15 на 14 место среди всех российских спикеров заксобраний. Его медиаиндекс составляет 2700,4 баллов. На одну ступень выше находится председатель Думы Пензенской области Валерий Лидин, а возглавляет топ глава законодательного собрания республики Крым — Андрей Константинов. Отмечается, что рейтинг выстраивался на основе более 77 тысяч СМИ, которые занесены в базу «Медиалогии». Ранее URA.RU сообщало, что председатель регионального парламента Ямала Сергей Ямкин стал реже упоминаться в СМИ. По итогам мая он с 22 упал на 36 место.