Спикер Думы ХМАО укрепил позиции в топе федерального рейтинга

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков укрепил позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов по итогам мая. Сам рейтинг составляет компания «Медиалогия».
Хохряков переместился с 15 на 14 место среди всех российских спикеров заксобраний. Его медиаиндекс составляет 2700,4 баллов. На одну ступень выше находится председатель Думы Пензенской области Валерий Лидин, а возглавляет топ глава законодательного собрания республики Крым — Андрей Константинов. Отмечается, что рейтинг выстраивался на основе более 77 тысяч СМИ, которые занесены в базу «Медиалогии».
Ранее URA.RU сообщало, что председатель регионального парламента Ямала Сергей Ямкин стал реже упоминаться в СМИ. По итогам мая он с 22 упал на 36 место.
Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков укрепил позиции в медиарейтинге глав региональных парламентов по итогам мая. Сам рейтинг составляет компания «Медиалогия». Хохряков переместился с 15 на 14 место среди всех российских спикеров заксобраний. Его медиаиндекс составляет 2700,4 баллов. На одну ступень выше находится председатель Думы Пензенской области Валерий Лидин, а возглавляет топ глава законодательного собрания республики Крым — Андрей Константинов. Отмечается, что рейтинг выстраивался на основе более 77 тысяч СМИ, которые занесены в базу «Медиалогии». Ранее URA.RU сообщало, что председатель регионального парламента Ямала Сергей Ямкин стал реже упоминаться в СМИ. По итогам мая он с 22 упал на 36 место.