Олаф Шольц считает санкции против РФ эффективными Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, чтобы Сербия ввела против России санкции, при этом Берлин якобы поможет ей с энергоресурсами. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с главой ФРГ.

«Мы говорили об общей политической ситуации в мире, и Шольц решительно и резко просит Сербию ввести санкции против России. Канцлер Шольц предложил помощь с энергией», — передает его слова издание KURIR.

По словам Шольца, «санкции очень эффективны». Канцлер Германии призвал Вучича продолжить диалог с непризнанным Косово.

Ранее Шольц поставил Сербии невыполнимый ультиматум по вступлению в ЕС. Он отметил, что страна не может быть членом Евросоюза, пока не признает самопровозглашенную республику Косово, конфликт в которой с участием Сербии продолжается с 1998 года.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной помочь людям Донбасса, 8 лет страдающим от геноцида ВСУ. В шестом пакете санкций предполагается частичное эмбарго на нефть. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре 2022 года.

Однако от поставленных ограничений в первую очередь страдают сами страны Евросоюза. Так, в скором времени там резко увеличится рост инфляции и упадет покупательная способность граждан, что приведет к ценовому шоку. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации.

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