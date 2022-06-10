10 июня 2022
09 июня 2022

В Пермском крае психически больной сын напал с топором на мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Перпский психбольной ударил топором свою мать Фото:

В городе Чайковский Пермского края, состоящий на учете в психдиспансере 29-летний мужчина в собственной квартире несколько раз ударил топором свою мать. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

«В один из дней июня 2022 года в дневное время 29-летний мужчина, состоящий на учете в медицинском учреждении в связи с имеющимся психическим заболеванием, находясь в своей квартире, расположенной в городе Чайковский, без какого-либо повода нанес своей матери множественные удары топором по голове и телу», — гласит версия следствия. Женщина смогла убежать из квартиры, ей оказали помощь и увезли в больницу.

Мужчину поместили в психоневрологическую больницу. Он должен будет пройти медицинскую экспертизу. Также следователи ведут сбор данных по данному делу.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело за умышленное нанесение ран. 25-летняя девушка пойдет под суд за нападение с ножом на трех мужчин, один из которых умер.

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В городе Чайковский Пермского края, состоящий на учете в психдиспансере 29-летний мужчина в собственной квартире несколько раз ударил топором свою мать. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю. «В один из дней июня 2022 года в дневное время 29-летний мужчина, состоящий на учете в медицинском учреждении в связи с имеющимся психическим заболеванием, находясь в своей квартире, расположенной в городе Чайковский, без какого-либо повода нанес своей матери множественные удары топором по голове и телу», — гласит версия следствия. Женщина смогла убежать из квартиры, ей оказали помощь и увезли в больницу. Мужчину поместили в психоневрологическую больницу. Он должен будет пройти медицинскую экспертизу. Также следователи ведут сбор данных по данному делу. Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело за умышленное нанесение ран. 25-летняя девушка пойдет под суд за нападение с ножом на трех мужчин, один из которых умер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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