Полянский отреагировал на слова Байдена о «налоге Путина»

11 июня 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Слова Джо Байдена о налоге на еду и топливо неубедительны, считает первый зампостпреда РФ при ООН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Слова американского лидера Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят граждане США, неубедительны. Складывается ощущение, что он пытается повестить свои неудачи на других, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Похоже, что президент [России Владимир] Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», — прокомментировал политик в Twitter (заблокирован на территории РФ) высказывание американского лидера. Ранее сообщалось, что американцы пришли в ярость из-за слов президента США Джо Байдена, сказанных в адрес российского лидера Владимира Путина, он вновь обвинил Россию в экономических проблемах США. Один из пользователей соцсети уверен, что «практически никто не верит, что цены [в США] растут по вине [президента России Владимира] Путина», — написал Liberty For Mankind. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Слова американского лидера Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят граждане США, неубедительны. Складывается ощущение, что он пытается повестить свои неудачи на других, об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Похоже, что президент [России Владимир] Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», — прокомментировал политик в Twitter (заблокирован на территории РФ) высказывание американского лидера. Ранее сообщалось, что американцы пришли в ярость из-за слов президента США Джо Байдена, сказанных в адрес российского лидера Владимира Путина, он вновь обвинил Россию в экономических проблемах США. Один из пользователей соцсети уверен, что «практически никто не верит, что цены [в США] растут по вине [президента России Владимира] Путина», — написал Liberty For Mankind. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Однако ограничения имели и обратный эффект: Евросоюз и Америка столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.