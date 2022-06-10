10 июня 2022
09 июня 2022

В ХМАО автомобиль врезался в междугородний автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры
В результате лобового столкновения с автобусом водитель Ford погиб на месте Фото:

На подъезде к поселку Сингапай под Нефтеюганском автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Ханты-Мансийск — Нижневартовск». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Автомобиль Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту „Ханты-Мансийск — Нижневартовск“. Водитель, 1988 года рождения погиб на месте, среди пассажиров автобуса получила ушибы женщина 1967 года рождения», — прокомментировала Абмайкина.

Отмечается, что водитель Ford Focus не был пристегнут ремнем безопасности. На месте ДТП работает следственная группа.

Ранее URA.RU рассказывало о ДТП в Сургуте. Там рейсовый автобус столкнулся с машиной ДПС.

Фото:

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На подъезде к поселку Сингапай под Нефтеюганском автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Ханты-Мансийск — Нижневартовск». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Автомобиль Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту „Ханты-Мансийск — Нижневартовск“. Водитель, 1988 года рождения погиб на месте, среди пассажиров автобуса получила ушибы женщина 1967 года рождения», — прокомментировала Абмайкина. Отмечается, что водитель Ford Focus не был пристегнут ремнем безопасности. На месте ДТП работает следственная группа. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП в Сургуте. Там рейсовый автобус столкнулся с машиной ДПС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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