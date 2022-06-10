На подъезде к поселку Сингапай под Нефтеюганском автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Ханты-Мансийск — Нижневартовск». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
«Автомобиль Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту „Ханты-Мансийск — Нижневартовск“. Водитель, 1988 года рождения погиб на месте, среди пассажиров автобуса получила ушибы женщина 1967 года рождения», — прокомментировала Абмайкина.
Отмечается, что водитель Ford Focus не был пристегнут ремнем безопасности. На месте ДТП работает следственная группа.
На подъезде к поселку Сингапай под Нефтеюганском автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту «Ханты-Мансийск — Нижневартовск». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Автомобиль Ford Focus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, перевозившим пассажиров по маршруту „Ханты-Мансийск — Нижневартовск“. Водитель, 1988 года рождения погиб на месте, среди пассажиров автобуса получила ушибы женщина 1967 года рождения», — прокомментировала Абмайкина. Отмечается, что водитель Ford Focus не был пристегнут ремнем безопасности. На месте ДТП работает следственная группа. Ранее URA.RU рассказывало о ДТП в Сургуте. Там рейсовый автобус столкнулся с машиной ДПС.