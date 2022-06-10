10 июня 2022

Челябинка пожаловалась на очередь за талонами к зубному

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Жители Челябинска не могут взять талон к стоматологу Фото:

Жительница Челябинска рассказала об очередях за талонами к стоматологу, которые выстраиваются на улице возле стоматологической поликлиники №1. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Причем выдадут не всем, кончатся талончики, отправят на другой раз… стоять в этих же очередях…других решений вообще не существует по полису? Либо так либо платно. Вот вам медицина доступная!», — заявила Анна Смычковская в сообществе «Подслушано в Челябинске» во ВКонтакте.

Автор сообщения уточнила, что эта стоматологическая поликлиника находится на Проспекте Победы, 176. Очередь образовалась за 10 минут с момента начала выдачи талонов.

В пресс-службе регионального Минздрава на звонок URA.RU не ответили. В стоматологию дозвониться не удалось — телефон поликлиники оказался постоянно занят.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Жительница Челябинска рассказала об очередях за талонами к стоматологу, которые выстраиваются на улице возле стоматологической поликлиники №1. Об этом они сообщили в соцсетях. «Причем выдадут не всем, кончатся талончики, отправят на другой раз… стоять в этих же очередях…других решений вообще не существует по полису? Либо так либо платно. Вот вам медицина доступная!», — заявила Анна Смычковская в сообществе «Подслушано в Челябинске» во ВКонтакте. Автор сообщения уточнила, что эта стоматологическая поликлиника находится на Проспекте Победы, 176. Очередь образовалась за 10 минут с момента начала выдачи талонов. В пресс-службе регионального Минздрава на звонок URA.RU не ответили. В стоматологию дозвониться не удалось — телефон поликлиники оказался постоянно занят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...