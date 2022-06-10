Челябинка пожаловалась на очередь за талонами к зубному

Жители Челябинска не могут взять талон к стоматологу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска рассказала об очередях за талонами к стоматологу, которые выстраиваются на улице возле стоматологической поликлиники №1. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Причем выдадут не всем, кончатся талончики, отправят на другой раз… стоять в этих же очередях…других решений вообще не существует по полису? Либо так либо платно. Вот вам медицина доступная!», — заявила Анна Смычковская в сообществе «Подслушано в Челябинске» во ВКонтакте.

Автор сообщения уточнила, что эта стоматологическая поликлиника находится на Проспекте Победы, 176. Очередь образовалась за 10 минут с момента начала выдачи талонов.

В пресс-службе регионального Минздрава на звонок URA.RU не ответили. В стоматологию дозвониться не удалось — телефон поликлиники оказался постоянно занят.