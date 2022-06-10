Пропавшего мальчика видели в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Красное Поле Сосновского района Челябинской области вечером 10 июня пропал 11-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Легион Спас».

«Мальчик ушел из дома в 20:15 10 июня и не вернулся. Поиски начаты с 6 утра 11 июня, ведем прочесывание местности. Есть информация, что он может находиться в Челябинске», — рассказал один из руководителей поискового отряда Дмитрий.

Ребенка увидели и опознали возле одного из супермаркетов на северо-западе Челябинска. Неравнодушные жители продолжают поиски мальчика.

Мальчик ушел из дома вечером 10 июня Сообщество «Легион Спас» во ВКонтакте