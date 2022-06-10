10 июня 2022
09 июня 2022

Жителей Курганской области предупреждают об опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог , дым, трава
Курганцам рекомендовано (если они стали свидетелями возгораний) принять все меры, чтобы это предотвратить или сообщить о данных фактах в МЧС либо УМВД Фото:

Высокая пожарная опасность на территории Курганская области сохраняется. Об этом рассказали в мэрии административного центра.

«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в восточных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса», — передает пресс-служба мэрии в сообщении на сайте

Специалисты отмечают, что установившиеся погодные условия повышают вероятность возникновения очагов природных пожаров, возникает угроза перехода — на населенные пункты. Администрация Кургана призывает жителей региона соблюдать необходимые требования пожарной безопасности.

Бушевавшие в начале мая пожары на территории Курганской области были самыми крупными в России. Из-за масштабных бедствий в регионе действовал режим ЧС.

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Высокая пожарная опасность на территории Курганская области сохраняется. Об этом рассказали в мэрии административного центра. «По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в восточных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса», — передает пресс-служба мэрии в сообщении на сайте Специалисты отмечают, что установившиеся погодные условия повышают вероятность возникновения очагов природных пожаров, возникает угроза перехода — на населенные пункты. Администрация Кургана призывает жителей региона соблюдать необходимые требования пожарной безопасности. Бушевавшие в начале мая пожары на территории Курганской области были самыми крупными в России. Из-за масштабных бедствий в регионе действовал режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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