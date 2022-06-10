Жителей Курганской области предупреждают об опасности

11 июня 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Курганцам рекомендовано (если они стали свидетелями возгораний) принять все меры, чтобы это предотвратить или сообщить о данных фактах в МЧС либо УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высокая пожарная опасность на территории Курганская области сохраняется. Об этом рассказали в мэрии административного центра. «По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в восточных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса», — передает пресс-служба мэрии в сообщении на сайте Специалисты отмечают, что установившиеся погодные условия повышают вероятность возникновения очагов природных пожаров, возникает угроза перехода — на населенные пункты. Администрация Кургана призывает жителей региона соблюдать необходимые требования пожарной безопасности. Бушевавшие в начале мая пожары на территории Курганской области были самыми крупными в России. Из-за масштабных бедствий в регионе действовал режим ЧС. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Высокая пожарная опасность на территории Курганская области сохраняется. Об этом рассказали в мэрии административного центра. «По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июня в восточных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. 4 класс горимости леса», — передает пресс-служба мэрии в сообщении на сайте Специалисты отмечают, что установившиеся погодные условия повышают вероятность возникновения очагов природных пожаров, возникает угроза перехода — на населенные пункты. Администрация Кургана призывает жителей региона соблюдать необходимые требования пожарной безопасности. Бушевавшие в начале мая пожары на территории Курганской области были самыми крупными в России. Из-за масштабных бедствий в регионе действовал режим ЧС.