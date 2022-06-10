В Тюменской области ранее пропавшего пенсионера нашли мертвым

Мужчина ушел из дома 8 июня и перестал выходить на связь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области обнаружили тело ранее пропавшего пенсионера Сергея Кузнецова. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛиазАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«Направление БПЛА всю ночь и утро обрабатывали снимки беспилотника и утром 11 июня при просмотре снимков было обнаружено тело человека. Незамедлительно были оповещены полиция и единая дежурная диспетчерская служба, передана точка местонахождения. К сожалению, Кузнецкий Сергей Иванович был найден погибшим», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что 77-летний мужчина пропал недалеко от Ишима. Пенсионер 8 июня ушел в лес и перестал выходить на связь.