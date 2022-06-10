10 июня 2022

В Тюменской области ранее пропавшего пенсионера нашли мертвым

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчина ушел из дома 8 июня и перестал выходить на связь Фото:

В Тюменской области обнаружили тело ранее пропавшего пенсионера Сергея Кузнецова. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛиазАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте».

«Направление БПЛА всю ночь и утро обрабатывали снимки беспилотника и утром 11 июня при просмотре снимков было обнаружено тело человека. Незамедлительно были оповещены полиция и единая дежурная диспетчерская служба, передана точка местонахождения. К сожалению, Кузнецкий Сергей Иванович был найден погибшим», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что 77-летний мужчина пропал недалеко от Ишима. Пенсионер 8 июня ушел в лес и перестал выходить на связь.

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В Тюменской области обнаружили тело ранее пропавшего пенсионера Сергея Кузнецова. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛиазАлерт» по региону в социальной сети «ВКонтакте». «Направление БПЛА всю ночь и утро обрабатывали снимки беспилотника и утром 11 июня при просмотре снимков было обнаружено тело человека. Незамедлительно были оповещены полиция и единая дежурная диспетчерская служба, передана точка местонахождения. К сожалению, Кузнецкий Сергей Иванович был найден погибшим», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 77-летний мужчина пропал недалеко от Ишима. Пенсионер 8 июня ушел в лес и перестал выходить на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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