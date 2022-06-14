В ЯНАО нуждающимся детям отказали в соцпомощи

Сотрудниками прокуратуры уже проведена проверка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительнице ЯНАО отказали в посещении ее детьми занятий по коррекции речи. Она написала заявление в прокуратуру г. Муравленко. Сотрудники ведомства уже провели проверку, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Прокуратура г. Муравленко провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее семьи. Установлено, что ГБУ ЯНАО „Центр социального обслуживания населения в МО г. Муравленко“ отказало заявительнице в признании ее несовершеннолетних детей нуждающимися в получении социальных услуг (занятия по коррекции речи) по причине отсутствия регистрации по месту жительства на территории автономного округа», — рассказали пресс-службе ведомства.

Прокурор обратился в суд с иском об установлении факта постоянного проживания женщины и двух ее детей на территории ЯНАО. В суде требования прокурора удовлетворили и теперь дети посещают занятия по коррекции речи.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на жительницу ЯНАО завели три уголовных дела. Причиной стала фиктивная регистрация граждан.