14 июня 2022
13 июня 2022

В ЯНАО нуждающимся детям отказали в соцпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Сотрудниками прокуратуры уже проведена проверка Фото:

Жительнице ЯНАО отказали в посещении ее детьми занятий по коррекции речи. Она написала заявление в прокуратуру г. Муравленко. Сотрудники ведомства уже провели проверку, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Прокуратура г. Муравленко провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее семьи. Установлено, что ГБУ ЯНАО „Центр социального обслуживания населения в МО г. Муравленко“ отказало заявительнице в признании ее несовершеннолетних детей нуждающимися в получении социальных услуг (занятия по коррекции речи) по причине отсутствия регистрации по месту жительства на территории автономного округа», — рассказали пресс-службе ведомства.

Прокурор обратился в суд с иском об установлении факта постоянного проживания женщины и двух ее детей на территории ЯНАО. В суде требования прокурора удовлетворили и теперь дети посещают занятия по коррекции речи.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на жительницу ЯНАО завели три уголовных дела. Причиной стала фиктивная регистрация граждан.

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Жительнице ЯНАО отказали в посещении ее детьми занятий по коррекции речи. Она написала заявление в прокуратуру г. Муравленко. Сотрудники ведомства уже провели проверку, сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Прокуратура г. Муравленко провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав ее семьи. Установлено, что ГБУ ЯНАО „Центр социального обслуживания населения в МО г. Муравленко“ отказало заявительнице в признании ее несовершеннолетних детей нуждающимися в получении социальных услуг (занятия по коррекции речи) по причине отсутствия регистрации по месту жительства на территории автономного округа», — рассказали пресс-службе ведомства. Прокурор обратился в суд с иском об установлении факта постоянного проживания женщины и двух ее детей на территории ЯНАО. В суде требования прокурора удовлетворили и теперь дети посещают занятия по коррекции речи. Ранее URA.RU сообщало о том, что на жительницу ЯНАО завели три уголовных дела. Причиной стала фиктивная регистрация граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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