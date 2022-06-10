Копейчане считают, что центр города превратится в большую песочницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска Челябинской области возмутились замене старого резинового покрытия на детской площадке у ТРК «Слава» на песок. Об этом они рассказали в соцсетях.

«Какой гений решил, что самым безопасным и лучшим покрытием будет песок? Теперь наши дети будут копаться в окурках и кошачьих испражнениях, ведь для кошек это туалетный магнит. Вечером там много молодежи распивают алкоголь, битые бутылки и стекла от них будут зарываться в песке, а дети, падая, резать руки и как все это очищать собираются, я не понимаю», — говорится в посте сообщества «Копейск (В) Теме» во «ВКонтакте».

Автор сообщения считает, что песок будет попадать на одежду и в обувь, и весь центр города превратится в большую песочницу. По их мнению, после дождя такое покрытие будет долго сохнуть.

В комментариях местные жители напомнили, что прежние резиновые плитки покрытия со временем загнулись по краю и стали небезопасны. В мэрии Копейска уточнили, что ответ на официальный запрос будет подготовлен 13 июня.

В центре Копейска ведется благоустройство детской площадки, но жители недовольны Сообщество «Копейск (В) Теме» во ВКонтакте.