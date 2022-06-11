Город оказался в «сугробах из града» Фото: Ольга Фирстова © URA.RU

Мощный град обрушился на Троицк (Челябинская область), где сегодня празднуют 279-летие города. Местные жители в социальных сетях пишут о «сугробах из града».

«Сюрприз ко Дню города. Троицкий район завалило градом. Вот такие сугробы», — пишет один из авторов фото, которое опубликовано в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по комментариям, град в субботу выпал в Южноуральске, Пласте, Кыштыме, Нижней Санарке (Троицкий район). В Троицке он не растаял сразу после дождя, а пролежал еще какое-то время, в том числе на обочинах дорог.

День города в Троицке праздновали с раннего утра. Вечером перед горожанами выступили государственный ансамбль танца «Урал» и группа «Reflex».

Град растаял не сразу Ольга Любимова, паблик «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

Троичане пишут о «сугробах» из града Ольга Любимова, паблик «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»

Нижняя Санарка Паблик «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»