11 июня 2022
10 июня 2022

Троицк в День города завалило градом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Невьянск поселок Октябрьский град размером с вишню
Город оказался в «сугробах из града» Фото:

Мощный град обрушился на Троицк (Челябинская область), где сегодня празднуют 279-летие города. Местные жители в социальных сетях пишут о «сугробах из града».

«Сюрприз ко Дню города. Троицкий район завалило градом. Вот такие сугробы», — пишет один из авторов фото, которое опубликовано в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по комментариям, град в субботу выпал в Южноуральске, Пласте, Кыштыме, Нижней Санарке (Троицкий район). В Троицке он не растаял сразу после дождя, а пролежал еще какое-то время, в том числе на обочинах дорог.

День города в Троицке праздновали с раннего утра. Вечером перед горожанами выступили государственный ансамбль танца «Урал» и группа «Reflex».

Град растаял не сразу
Троичане пишут о «сугробах» из града
Нижняя Санарка

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Мощный град обрушился на Троицк (Челябинская область), где сегодня празднуют 279-летие города. Местные жители в социальных сетях пишут о «сугробах из града». «Сюрприз ко Дню города. Троицкий район завалило градом. Вот такие сугробы», — пишет один из авторов фото, которое опубликовано в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по комментариям, град в субботу выпал в Южноуральске, Пласте, Кыштыме, Нижней Санарке (Троицкий район). В Троицке он не растаял сразу после дождя, а пролежал еще какое-то время, в том числе на обочинах дорог. День города в Троицке праздновали с раннего утра. Вечером перед горожанами выступили государственный ансамбль танца «Урал» и группа «Reflex».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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