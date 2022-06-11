Мошенники-рецидивисты обманули екатеринбурженку на 7 тысяч рублей. «Меняют никнеймы и обманывают»

12 июня 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженку обманули мошенники при попытке арендовать загородный дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники-рецидивисты под предлогом сдачи загородного дома в аренду в селе Кашино (Свердловская область) обманули екатеринбурженку на семь тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказала обманутая читательница. «Мы приехали по адресу, а оказалось, что там частный дом. Хозяйка нам рассказала, что в СМИ уже рассказывали про мошенников, однако они меняют никнеймы [имена в интернете] и продолжают обманывать», — сообщила читательница. При отправке денег мошенникам в первый раз девушке заблокировали банковскую карту из-за подозрительного перевода. Когда карту разблокировали, сотрудники банка ответили екатеринбурженке, что при повторном переводе вернуть средства не удастся. Обманутая девушка планирует написать заявление на мошенников в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские раскрыли схему мошенников, которые обманывают пенсионеров. Также агентство рассказывало о женщине из Екатеринбурга, которая взяла кредит для мошенников на четыре миллиона рублей. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Мошенники-рецидивисты под предлогом сдачи загородного дома в аренду в селе Кашино (Свердловская область) обманули екатеринбурженку на семь тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказала обманутая читательница. «Мы приехали по адресу, а оказалось, что там частный дом. Хозяйка нам рассказала, что в СМИ уже рассказывали про мошенников, однако они меняют никнеймы [имена в интернете] и продолжают обманывать», — сообщила читательница. При отправке денег мошенникам в первый раз девушке заблокировали банковскую карту из-за подозрительного перевода. Когда карту разблокировали, сотрудники банка ответили екатеринбурженке, что при повторном переводе вернуть средства не удастся. Обманутая девушка планирует написать заявление на мошенников в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские раскрыли схему мошенников, которые обманывают пенсионеров. Также агентство рассказывало о женщине из Екатеринбурга, которая взяла кредит для мошенников на четыре миллиона рублей.