11 июня 2022
10 июня 2022

Мошенники-рецидивисты обманули екатеринбурженку на 7 тысяч рублей. «Меняют никнеймы и обманывают»

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбурженку обманули мошенники при попытке арендовать загородный дом Фото:

Мошенники-рецидивисты под предлогом сдачи загородного дома в аренду в селе Кашино (Свердловская область) обманули екатеринбурженку на семь тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказала обманутая читательница.

«Мы приехали по адресу, а оказалось, что там частный дом. Хозяйка нам рассказала, что в СМИ уже рассказывали про мошенников, однако они меняют никнеймы [имена в интернете] и продолжают обманывать», — сообщила читательница.

При отправке денег мошенникам в первый раз девушке заблокировали банковскую карту из-за подозрительного перевода. Когда карту разблокировали, сотрудники банка ответили екатеринбурженке, что при повторном переводе вернуть средства не удастся. Обманутая девушка планирует написать заявление на мошенников в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские раскрыли схему мошенников, которые обманывают пенсионеров. Также агентство рассказывало о женщине из Екатеринбурга, которая взяла кредит для мошенников на четыре миллиона рублей.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Мошенники-рецидивисты под предлогом сдачи загородного дома в аренду в селе Кашино (Свердловская область) обманули екатеринбурженку на семь тысяч рублей. Об этом журналисту URA.RU рассказала обманутая читательница. «Мы приехали по адресу, а оказалось, что там частный дом. Хозяйка нам рассказала, что в СМИ уже рассказывали про мошенников, однако они меняют никнеймы [имена в интернете] и продолжают обманывать», — сообщила читательница. При отправке денег мошенникам в первый раз девушке заблокировали банковскую карту из-за подозрительного перевода. Когда карту разблокировали, сотрудники банка ответили екатеринбурженке, что при повторном переводе вернуть средства не удастся. Обманутая девушка планирует написать заявление на мошенников в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские полицейские раскрыли схему мошенников, которые обманывают пенсионеров. Также агентство рассказывало о женщине из Екатеринбурга, которая взяла кредит для мошенников на четыре миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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