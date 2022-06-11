11 июня 2022
10 июня 2022

В Тюмени построят «Манхэттен». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, пермь, стройка, строительство жилья
В Тюмени построят бизнес-центр «Манхэттен» недалеко от набережной (архивное фото) Фото:

Группа компаний «ТИС» построит бизнес-центр «Манхэттен» рядом с одноименным ЖК. Объект расположится на улице Осипенко. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе застройщика.

«На первом этаже разместятся ресепшн, лобби, залы для совещаний, объекты общественного питания, а также помещения для персонала. Со 2 по 5 этажи запроектированы офисы и места общего назначения: лифтовые холлы, санузлы, зоны ожидания и т.п», — рассказали изданию РБК Тюмень в пресс-службе тюменской девелоперской компании «ТИС».

По словам издания, сооружение будет пятиэтажным. Общая площадь БЦ — около 13 тысяч квадратных метров. Также там будет подземный паркинг на 86 мест.

Компания основана в 1988 году под названием «Тюменьинвестстрой». ГК «ТИС» построила несколько жилых комплексов в Тюмени, в том числе — ЖК «Манхэттен», ЖК «Кристалл», «Салют» и т. д.

Бизнес-центр «Манхэттен» в Тюмени
Фото:

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Группа компаний «ТИС» построит бизнес-центр «Манхэттен» рядом с одноименным ЖК. Объект расположится на улице Осипенко. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе застройщика. «На первом этаже разместятся ресепшн, лобби, залы для совещаний, объекты общественного питания, а также помещения для персонала. Со 2 по 5 этажи запроектированы офисы и места общего назначения: лифтовые холлы, санузлы, зоны ожидания и т.п», — рассказали изданию РБК Тюмень в пресс-службе тюменской девелоперской компании «ТИС». По словам издания, сооружение будет пятиэтажным. Общая площадь БЦ — около 13 тысяч квадратных метров. Также там будет подземный паркинг на 86 мест. Компания основана в 1988 году под названием «Тюменьинвестстрой». ГК «ТИС» построила несколько жилых комплексов в Тюмени, в том числе — ЖК «Манхэттен», ЖК «Кристалл», «Салют» и т. д.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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