В Тюмени построят бизнес-центр «Манхэттен» недалеко от набережной (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группа компаний «ТИС» построит бизнес-центр «Манхэттен» рядом с одноименным ЖК. Объект расположится на улице Осипенко. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе застройщика.

«На первом этаже разместятся ресепшн, лобби, залы для совещаний, объекты общественного питания, а также помещения для персонала. Со 2 по 5 этажи запроектированы офисы и места общего назначения: лифтовые холлы, санузлы, зоны ожидания и т.п», — рассказали изданию РБК Тюмень в пресс-службе тюменской девелоперской компании «ТИС».

По словам издания, сооружение будет пятиэтажным. Общая площадь БЦ — около 13 тысяч квадратных метров. Также там будет подземный паркинг на 86 мест.

Компания основана в 1988 году под названием «Тюменьинвестстрой». ГК «ТИС» построила несколько жилых комплексов в Тюмени, в том числе — ЖК «Манхэттен», ЖК «Кристалл», «Салют» и т. д.

Бизнес-центр «Манхэттен» в Тюмени Фото: паблик «Группа компаний ТИС |OK Salut|ЖК DOK» в соцсети «ВКонтакте»