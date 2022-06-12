Депутат Госдумы назвал условие для присоединения Херсона

Жители Херсонской области боятся преследования киевских властей, заявил Игорь Кастюкевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Референдум о вхождении Херсонской области в состав России будет возможен только тогда, когда жители региона перестанут бояться преследований со стороны украинской власти. Такое заявление сделал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

«Я думаю, что референдум здесь будет возможен полноценный, когда люди перестанут бояться [преследований со стороны киевской власти]. Как только они перестанут бояться, то, наверное, они смогут абсолютно спокойно, не боясь, высказать свое личное мнение», — сказал Кастюкевич в интервью ТАСС.

По словам политика, раньше жители региона не доверяли даже друг другу. «Они боялись соседей, друзей, даже внутри семьи иногда друг другу не могли доверять. <…> Сейчас население Херсонской области, на мой взгляд, только просыпается, назначать конкретные сроки я бы не стал», — отметил Кастюкевич.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в регионе состоится референдум о вхождении области в состав РФ, передает «Царьград». Херсонская и часть Запорожской области перешла под полный контроль российской армии в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

Позже, 11 июня, жители Херсона впервые получили российские паспорта. Кроме того, регион начал переход в рублевую зону, а власти пообещали присвоить русскому языку статус государственного.

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