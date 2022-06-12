Foreign Policy: российская спецоперация расколола НАТО

Североатлантический альянс нуждается в «капитальном ремонте», заявил научный сотрудник из США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

НАТО нуждается в «капитальном ремонте» из-за разногласий по поводу новой стратегической концепции. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявил обозреватель, научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас. По его мнению, российско-украинский конфликт обнажил проблемы военно-политического блока.

«Несмотря на кажущееся единство целей, НАТО находится не в своей форме и устарело. В преддверии саммита союзники яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена в Мадриде. Что скажут про Россию и Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?» — рассуждает Лукас.

По мнению автора, альянс из 30 государств-членов слишком громоздкий. «С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса», — объяснил он.

Ранее старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности США заявил, что вступление Финляндии в НАТО станет «стратегическим кошмаром» для альянса, так как это повысит его уязвимость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассматривает расширение НАТО как угрозу. Дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, насколько плотно военная инфраструктура НАТО будет приближаться к границам страны, объясняли в Кремле.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, действия Вооруженных сил РФ на Украине являются вынужденной мерой по защите территорий Донбасса и самой России.

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