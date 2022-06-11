11 июня 2022
10 июня 2022

В челябинском детском лагере подозревают инфекцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети едут в лагерь Челябинск, автобус, дети в лагерь
Сразу шесть детей из одного отряда досрочно уехали домой Фото:

Несколько ребят из детского оздоровительного лагеря «Еланчик» 12 июня досрочно уехали домой. Родители подозревают у детей кишечную инфекцию. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«В 13 отряде за день до последнего костра домой уехали сразу шесть ребят. Несколько детей лежали под наблюдением в изоляторе с температурой либо тошнотой», — рассказали URA.RU родители.

13 июня в лагере планируется провести последний костер, а 14 июня заканчивается первая смена. Как уточнили URA.RU в администрации лагеря «Еланчик», дети уехали домой по решению семей.

«Никаких происшествий, поноса, рвоты или инфекции в нашем лагере нет. Вся пища хорошая, все чисто», — пояснила URA.RU администратор.

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Несколько ребят из детского оздоровительного лагеря «Еланчик» 12 июня досрочно уехали домой. Родители подозревают у детей кишечную инфекцию. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «В 13 отряде за день до последнего костра домой уехали сразу шесть ребят. Несколько детей лежали под наблюдением в изоляторе с температурой либо тошнотой», — рассказали URA.RU родители. 13 июня в лагере планируется провести последний костер, а 14 июня заканчивается первая смена. Как уточнили URA.RU в администрации лагеря «Еланчик», дети уехали домой по решению семей. «Никаких происшествий, поноса, рвоты или инфекции в нашем лагере нет. Вся пища хорошая, все чисто», — пояснила URA.RU администратор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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