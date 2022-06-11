В челябинском детском лагере подозревают инфекцию

Несколько ребят из детского оздоровительного лагеря «Еланчик» 12 июня досрочно уехали домой. Родители подозревают у детей кишечную инфекцию. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «В 13 отряде за день до последнего костра домой уехали сразу шесть ребят. Несколько детей лежали под наблюдением в изоляторе с температурой либо тошнотой», — рассказали URA.RU родители. 13 июня в лагере планируется провести последний костер, а 14 июня заканчивается первая смена. Как уточнили URA.RU в администрации лагеря «Еланчик», дети уехали домой по решению семей. «Никаких происшествий, поноса, рвоты или инфекции в нашем лагере нет. Вся пища хорошая, все чисто», — пояснила URA.RU администратор.