В Ишиме празднование городского юбилея завершилось салютом. Фото, видео

13 июня 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

В Ишиме прогремел салют в честь 240-летия города Фото: Наталья Чернова © URA.RU В Ишиме в честь 240-летия города запустили салют. Фотографиями праздничного фейерверка местные жители поделились в соцсетях. 12 июня Ишим отметил День города. Как сообщает инфоцентр регионального правительства, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ишима с юбилеем города. «Ишим — одна из точек развития и роста региона. На таких городах и людях — трудолюбивых, гостеприимных, беззаветно любящих малую родину, уважающих ее историю и держится наша страна. С днем рождения, Ишим! Городу и жителям — счастья, благополучия и процветания!», — отметил Александр Моор. Праздник также посетил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Во время своего выступления, политик не только поздравил ишимцев с Днем города, но и рассказал о главной цели спецоперации РФ на Украине. Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: группа «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Ишиме в честь 240-летия города запустили салют. Фотографиями праздничного фейерверка местные жители поделились в соцсетях. 12 июня Ишим отметил День города. Как сообщает инфоцентр регионального правительства, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ишима с юбилеем города. «Ишим — одна из точек развития и роста региона. На таких городах и людях — трудолюбивых, гостеприимных, беззаветно любящих малую родину, уважающих ее историю и держится наша страна. С днем рождения, Ишим! Городу и жителям — счастья, благополучия и процветания!», — отметил Александр Моор. Праздник также посетил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Во время своего выступления, политик не только поздравил ишимцев с Днем города, но и рассказал о главной цели спецоперации РФ на Украине.