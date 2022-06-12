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11 июня 2022
10 июня 2022

В Ишиме празднование городского юбилея завершилось салютом. Фото, видео

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Фейерверк, 9 мая Челябинск, салют, фейерверк
В Ишиме прогремел салют в честь 240-летия города Фото:

В Ишиме в честь 240-летия города запустили салют. Фотографиями праздничного фейерверка местные жители поделились в соцсетях.

12 июня Ишим отметил День города. Как сообщает инфоцентр регионального правительства, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ишима с юбилеем города.

«Ишим — одна из точек развития и роста региона. На таких городах и людях — трудолюбивых, гостеприимных, беззаветно любящих малую родину, уважающих ее историю и держится наша страна. С днем рождения, Ишим! Городу и жителям — счастья, благополучия и процветания!», — отметил Александр Моор.

Праздник также посетил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Во время своего выступления, политик не только поздравил ишимцев с Днем города, но и рассказал о главной цели спецоперации РФ на Украине.

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В Ишиме в честь 240-летия города запустили салют. Фотографиями праздничного фейерверка местные жители поделились в соцсетях. 12 июня Ишим отметил День города. Как сообщает инфоцентр регионального правительства, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Ишима с юбилеем города. «Ишим — одна из точек развития и роста региона. На таких городах и людях — трудолюбивых, гостеприимных, беззаветно любящих малую родину, уважающих ее историю и держится наша страна. С днем рождения, Ишим! Городу и жителям — счастья, благополучия и процветания!», — отметил Александр Моор. Праздник также посетил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Во время своего выступления, политик не только поздравил ишимцев с Днем города, но и рассказал о главной цели спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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