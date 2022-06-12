Синоптики прогнозируют значительное потепление в Пермском крае

13 июня 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

После дождливого периода в Пермский край придет тепло Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ближайшие дни в Пермском крае ожидается значительное потепление, рассказали пермские метеорологи. Исследованиями поделились специалисты пермского научно-популярного метеопроекта «Метеоролог и я» в сообщении на сайте. «В среду и четверг дневная температура в большинстве районов [Пермского края] превысит +25 градусов. Средняя температура воздуха ожидается теплее климатической нормы на 1,5 градуса. Отметим, что в течение недели осадки будут носить ливневой характер, поэтому их фактическое распределение окажется неравномерным», — указано в сообщении. В понедельник погоду в Пермском крае сформирует восточная периферия антициклона. С северо-запада распространится более теплая воздушная масса, в результате чего днем при переменной облачности потеплеет до +22 градусов. Прилив тепла продолжится во вторник, днем температура воздуха повысится до отметки +25. Обойдется без осадков. В среду ожидается потепление от +22 до +27 градусов. В отдельных районах края, преимущественно по северу, не исключены кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды на четверг зависит от времени прохождения холодного фронта, заявляют синоптики. Ожидается, что он пересечет территорию края в вечерние часы, в результате чего день также будет очень теплым. При прохождении фронта ожидаются ливневые дожди и грозы. В пятницу регион окажется в тылу циклона в неустойчивой воздушной массе. Днем температура поднимется до +24 градусов. На большей части территории вновь пройдут ливневые дожди, сопровождающиеся грозами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В ближайшие дни в Пермском крае ожидается значительное потепление, рассказали пермские метеорологи. Исследованиями поделились специалисты пермского научно-популярного метеопроекта «Метеоролог и я» в сообщении на сайте. «В среду и четверг дневная температура в большинстве районов [Пермского края] превысит +25 градусов. Средняя температура воздуха ожидается теплее климатической нормы на 1,5 градуса. Отметим, что в течение недели осадки будут носить ливневой характер, поэтому их фактическое распределение окажется неравномерным», — указано в сообщении. В понедельник погоду в Пермском крае сформирует восточная периферия антициклона. С северо-запада распространится более теплая воздушная масса, в результате чего днем при переменной облачности потеплеет до +22 градусов. Прилив тепла продолжится во вторник, днем температура воздуха повысится до отметки +25. Обойдется без осадков. В среду ожидается потепление от +22 до +27 градусов. В отдельных районах края, преимущественно по северу, не исключены кратковременные дожди и грозы. Прогноз погоды на четверг зависит от времени прохождения холодного фронта, заявляют синоптики. Ожидается, что он пересечет территорию края в вечерние часы, в результате чего день также будет очень теплым. При прохождении фронта ожидаются ливневые дожди и грозы. В пятницу регион окажется в тылу циклона в неустойчивой воздушной массе. Днем температура поднимется до +24 градусов. На большей части территории вновь пройдут ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.