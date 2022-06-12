Сетевой гигант Перми увеличил число скидочных магазинов в регионе

Число магазинов со скидками, принадлежащих сети «Магнит», увеличилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае увеличилось число магазинов «Моя цена», принадлежащих сети «Магнит», которые работают в формате дискаунтер (магазин сниженных цен — прим. URA.RU). Об этом сообщило издание Business Class со ссылкой на пресс-службу компании.

«Число магазинов-дискаунтеров „Моя цена“ в Пермском крае увеличилось. Мы анализируем покупательский отклик в разных локациях и при необходимости будем рассматривать возможность развития данного формата», — говорится в комментарии специалистов сети, опубликованном на сайте пермского издания.

Первый магазин-дискаунтер «Магнита» в Прикамье появился в июле 2021 года в поселке Горном. На сегодняшний день торговые точки работают в Перми, Верещагино, Добрянке, Краснокамске, Кудымкаре и Очере.

О том, что в 2021 году в Пермском крае увеличилось число магазинов федеральных торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и «Лента», URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказали аналитики регионального управления ФАС. Количество магазинов пермской сети «Семья», которая ранее была выкуплена «Лентой», при этом осталось неизменным.