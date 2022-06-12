Опрос: идеальный отпуск для екатеринбуржцев — 4 недели

13 июня 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Среди жителей Екатеринбурга провели опрос и спросили об идеальной продолжительности отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждый четвертый екатеринбуржец считает, что идеальный отпуск должен длиться четыре недели. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob, проводившие с 7 по 10 июня опрос среди работающих жителей Екатеринбурга. Результаты опроса есть в распоряжении URA.RU. «10 дней — идеальная продолжительность отпуска по мнению лишь 9% респондентов. 21% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, 24% — три недели. Каждому четвертому екатеринбуржцу (26%) нужно четыре недели для полноценного отдыха», — рассказывают авторы исследования. Всего 16% опрошенных считают идеальным отпуск дольше четырех недель. Среди тех, кто высказался за четырехнедельный отпуск, больше мужчин. Еще один вывод, которые сделали эксперты — екатеринбуржцы с зарплатой до 50 тысяч рублей мечтают о длительном отдыхе чаще тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей. Ранее сервис SuperJob назвал Екатеринбург одним из самых гостеприимных городов России. Уральская столица попала в топ-3 городов, где больше всего рады туристам. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Каждый четвертый екатеринбуржец считает, что идеальный отпуск должен длиться четыре недели. Такой вывод сделали аналитики сервиса SuperJob, проводившие с 7 по 10 июня опрос среди работающих жителей Екатеринбурга. Результаты опроса есть в распоряжении URA.RU. «10 дней — идеальная продолжительность отпуска по мнению лишь 9% респондентов. 21% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, 24% — три недели. Каждому четвертому екатеринбуржцу (26%) нужно четыре недели для полноценного отдыха», — рассказывают авторы исследования. Всего 16% опрошенных считают идеальным отпуск дольше четырех недель. Среди тех, кто высказался за четырехнедельный отпуск, больше мужчин. Еще один вывод, которые сделали эксперты — екатеринбуржцы с зарплатой до 50 тысяч рублей мечтают о длительном отдыхе чаще тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей. Ранее сервис SuperJob назвал Екатеринбург одним из самых гостеприимных городов России. Уральская столица попала в топ-3 городов, где больше всего рады туристам.