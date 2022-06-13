В Кремле обругали известных западных журналистов. «Все они просто рехнулись»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Дмитрий Песков не верит зарубежным корреспондентам Фото:

Адекватность зарубежных журналистов в последнее время вызывает много вопросов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас — для нас, по крайней мере — находится под вопросом,. Мы не могли бы их все-таки назвать объективными журналистами и настоящими журналистами, потому что все они просто рехнулись, говоря по-русски», — рассказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, с кем президенту РФ Владимиру Путину комфортнее общаться на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается также, что глава государства на мероприятии готовит важное заявление для россиян, которое коснется в первую очередь мирового кризиса и антироссийских санкций. Самыми важными целями для российского лидера являются развитие страны и улучшение жизни граждан.

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Адекватность зарубежных журналистов в последнее время вызывает много вопросов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас — для нас, по крайней мере — находится под вопросом,. Мы не могли бы их все-таки назвать объективными журналистами и настоящими журналистами, потому что все они просто рехнулись, говоря по-русски», — рассказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, с кем президенту РФ Владимиру Путину комфортнее общаться на Петербургском международном экономическом форуме. Отмечается также, что глава государства на мероприятии готовит важное заявление для россиян, которое коснется в первую очередь мирового кризиса и антироссийских санкций. Самыми важными целями для российского лидера являются развитие страны и улучшение жизни граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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