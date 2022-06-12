Житель Челябинска сделал предложение девушке в эфире телеканала

Возлюбленная молодого человека ответила согласием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Челябинска сделал предложение своей девушке в эфире федерального телеканала. Ролик с участием Никиты Минина зрители увидели вечером 12 июня.

«Никита стал участником акции телеканала „Сделай предложение в эфире“. Возможность признаться в любви на всю страну получили пять человек. Ролики выходили в эфир с 6 по 12 июня, а в записи участвовали звезды телеканала. Вместе с челябинцем в кадре появилась Ольга Картункова», — сообщило издание «АиФ-Челябинск».

«Арина, я здесь для того, чтобы спросить: ты выйдешь за меня?» — произносит в ролике молодой человек. «Аринка, надо брать! Хороший парень», — поддержала Никиту Ольга Картункова.

В пресс-службе телеканала пояснили, что Никита заранее знал, когда выйдет в эфир его видео. Он сделал все так, чтобы его девушка смотрела ТНТ в этот момент вместе с ним. На предложение челябинка ответила согласием.