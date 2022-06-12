12 июня 2022
11 июня 2022

Житель Челябинска сделал предложение девушке в эфире телеканала

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка старых телевизоров в кинотеатре
Возлюбленная молодого человека ответила согласием Фото:

Житель Челябинска сделал предложение своей девушке в эфире федерального телеканала. Ролик с участием Никиты Минина зрители увидели вечером 12 июня.

«Никита стал участником акции телеканала „Сделай предложение в эфире“. Возможность признаться в любви на всю страну получили пять человек. Ролики выходили в эфир с 6 по 12 июня, а в записи участвовали звезды телеканала. Вместе с челябинцем в кадре появилась Ольга Картункова», — сообщило издание «АиФ-Челябинск».

«Арина, я здесь для того, чтобы спросить: ты выйдешь за меня?» — произносит в ролике молодой человек. «Аринка, надо брать! Хороший парень», — поддержала Никиту Ольга Картункова.

В пресс-службе телеканала пояснили, что Никита заранее знал, когда выйдет в эфир его видео. Он сделал все так, чтобы его девушка смотрела ТНТ в этот момент вместе с ним. На предложение челябинка ответила согласием.

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Житель Челябинска сделал предложение своей девушке в эфире федерального телеканала. Ролик с участием Никиты Минина зрители увидели вечером 12 июня. «Никита стал участником акции телеканала „Сделай предложение в эфире“. Возможность признаться в любви на всю страну получили пять человек. Ролики выходили в эфир с 6 по 12 июня, а в записи участвовали звезды телеканала. Вместе с челябинцем в кадре появилась Ольга Картункова», — сообщило издание «АиФ-Челябинск». «Арина, я здесь для того, чтобы спросить: ты выйдешь за меня?» — произносит в ролике молодой человек. «Аринка, надо брать! Хороший парень», — поддержала Никиту Ольга Картункова. В пресс-службе телеканала пояснили, что Никита заранее знал, когда выйдет в эфир его видео. Он сделал все так, чтобы его девушка смотрела ТНТ в этот момент вместе с ним. На предложение челябинка ответила согласием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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