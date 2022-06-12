Замгубернатора протестировал портал VK в центре Екатеринбурга. Он позвонил в Красноярск

13 июня 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Ионин созвонился с чиновниками из Красноярска и пообщался по поводу развития туризса Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В центре Екатеринбурга заработал портал VK — интерактивный портал, с помощью которого прохожие могут созваниваться с жителями других городов. Одним из первых его опробовал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Будем общаться с Красноярском на предмет, как нам обменяться опытом в плане развития туризма. По всей России не так распиарена возможность ездить в турпоездки на Урал или в Красноярск, и наша задача — показать эти возможности. Наша задача — понять, как мы можем быть друг другу взаимополезны. Почему созвон из центра? VK сделали интересную штуку, почему бы нам ее не протестировать? Тем более я заместитель губернатора по цифровизации. Заодно коллеги из Красноярска сразу увидят, какой у нас красивый город. Пригласим их в гости», — рассказал URA.RU Ионин. Затем он пообщался с представителями администрации Красноярска. Чиновники познакомились и договорились подробнее обсудить сотрудничество в плане туризма на созвоне из кабинетов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В центре Екатеринбурга заработал портал VK — интерактивный портал, с помощью которого прохожие могут созваниваться с жителями других городов. Одним из первых его опробовал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Будем общаться с Красноярском на предмет, как нам обменяться опытом в плане развития туризма. По всей России не так распиарена возможность ездить в турпоездки на Урал или в Красноярск, и наша задача — показать эти возможности. Наша задача — понять, как мы можем быть друг другу взаимополезны. Почему созвон из центра? VK сделали интересную штуку, почему бы нам ее не протестировать? Тем более я заместитель губернатора по цифровизации. Заодно коллеги из Красноярска сразу увидят, какой у нас красивый город. Пригласим их в гости», — рассказал URA.RU Ионин. Затем он пообщался с представителями администрации Красноярска. Чиновники познакомились и договорились подробнее обсудить сотрудничество в плане туризма на созвоне из кабинетов.