В Донецке загорелся роддом после удара ВСУ

При пожаре в роддоме никто из пациенток и персонала не пострадал Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Здание роддома больницы им. Вишневского в Донецке загорелось после попадания снаряда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«В здании (роддома — прим. URA.RU) выбиты окна, частично повреждена кровля. На месте работают криминалисты», — передает агентство. Сообщается, что никто из медперсонала и рожениц не пострадал. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

13 июня ВСУ нанесли удар по Майскому рынку и жилому сектору Донецка. Также сообщалось об ударе по роддому больницы Вишневского. В результате обстрелов менее шести человек пострадали, два человека скончались. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий.

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