В новой серии мультфильма рассказывается, как курганское масло попало ко двору английской королевы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганская киностудия CompactTV, которая ранее нашла замену супергероям Marvel, выпустила новую серию мультфильма об истории города. Она посвящена местному купцу Александру Балакшину, поставлявшему сливочное масло в Великобританию, и его конкуренции с монополистами из Дании. По легенде, курганское масло поставлялось к столу английской королевы.

«Знали, что курганское масло поставлялось ко двору английской королевы? В 1907 году Александр Балакшин основал Союз сибирских маслодельных артелей. Эта кооперация стала крупнейшей в России. Отделения союза были открыты в Лондоне и других европейских столицах. Именно Балакшин впервые вывел курганский бизнес на мировую арену. Однако на его пути встали датчане», — рассказали авторы мультфильма в группе проекта «Мульти История» в социальной сети «ВКонтакте».

У союза были собственные заводы, магазины и учебные центры, а сотрудников возили за границу для повышения квалификации. До этого европейский рынок масла полностью контролировался Данией.

Руководитель киностудии CompactTV Константин Романов рассказал URA.RU, что новых серий про Курган пока не будет, но в планах компании снять несколько серий про историю Курганской области, а затем — про Уральский федеральный округ. «Про поход Ермака, про природу Урала, Заполярья. То есть мы немного расширяем тематику проекта», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что первый мультфильм из проекта «Мульти История» был посвящен основателю Кургана Тимофею Невежину. Позже вышли серии про декабристов, представленных в виде супергероев, и послевоенную перестройку города.

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