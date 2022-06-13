13 июня 2022
12 июня 2022

Пермяки на бегу очистят городской лес от мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Олеся Красномовец, легкоатлетка, чемпионка мира и европы. Екатеринбург, красномовец олеся, бег
Пробежку по лесу совместят со сбором мусора Фото:

Пермяков приглашают на необычное спортивное мероприятие — его участники во время забега будут собирать мусор в городском лесу. Формат плоггинга опробуют для очистки Черняевского леса 16 июня, рассказали в Пермской городской думе.

«Эко-забег» состоится 16 июня с 12:00 до 16:00 в Черняевском лесу. К участию приглашаются жители Перми в возрасте от 14 лет. Акция проводится в формате плоггинга — спортивного бега, совмещенного с уборкой твердых бытовых отходов», — говорится на сайте думы.

Желающие принять участие в забеге должны зарегистрироваться здесь. Но сначала необходимо собрать команду единомышленников из четырех человек.

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Пермяков приглашают на необычное спортивное мероприятие — его участники во время забега будут собирать мусор в городском лесу. Формат плоггинга опробуют для очистки Черняевского леса 16 июня, рассказали в Пермской городской думе. «Эко-забег» состоится 16 июня с 12:00 до 16:00 в Черняевском лесу. К участию приглашаются жители Перми в возрасте от 14 лет. Акция проводится в формате плоггинга — спортивного бега, совмещенного с уборкой твердых бытовых отходов», — говорится на сайте думы. Желающие принять участие в забеге должны зарегистрироваться здесь. Но сначала необходимо собрать команду единомышленников из четырех человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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