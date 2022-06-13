Пермяки на бегу очистят городской лес от мусора

Пробежку по лесу совместят со сбором мусора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермяков приглашают на необычное спортивное мероприятие — его участники во время забега будут собирать мусор в городском лесу. Формат плоггинга опробуют для очистки Черняевского леса 16 июня, рассказали в Пермской городской думе.

«Эко-забег» состоится 16 июня с 12:00 до 16:00 в Черняевском лесу. К участию приглашаются жители Перми в возрасте от 14 лет. Акция проводится в формате плоггинга — спортивного бега, совмещенного с уборкой твердых бытовых отходов», — говорится на сайте думы.

Желающие принять участие в забеге должны зарегистрироваться здесь . Но сначала необходимо собрать команду единомышленников из четырех человек.