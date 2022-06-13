В Кургане учитель пожаловался на угрозы после скандала с травлей

Учительница из Кургана пожаловалась на угрозы со стороны незнакомцев из-за скандала с травлей ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский преподаватель Галина Лаптева заявила об угрозах со стороны незнакомых людей после распространения обвинений в травле ребенка. Об этом она рассказала URA.RU. Ранее жительница Кургана пожаловалась на жестокое обращение с детьми со стороны учительницы.

«Мне угрожают незнакомые люди, они звонят и пишут. Мое доброе имя запятнали ложью. Еще в апреле у меня был набран класс из 27 человек на обучение по методике Владимира Жохова. После случившегося остались только 13 человек. Фактически я могу остаться без работы», — рассказала URA.RU Лаптева.

URA.RU обратилось за комментарием о возможном сокращении класса в школу №42, где проходил набор учеников в первый класс по методу Жохова к преподавателю Галине Лаптевой. В приемной попросили перезвонить им позже.

До этого мать ребенка рассказала URA.RU, что учитель скинула девочку со стула во время урока. По словам Лаптевой, данная информация неверна — преподаватель, наоборот, пыталась поймать падавшего ребенка. «После инцидента мать девочки сообщила, что сняла побои. Но никаких синяков и ушибов у ребенка не было. Во всяком случае, в момент ее полета на раскачиваемом ею стуле», — говорит Лаптева.

Как отметила преподаватель, ученицу она знает с 2020 года, поскольку некоторое время замещала их учителя. «Девочка агрессивна, неуправляема и эгоистична. Ее мать не воспринимает никакой критики по отношению к своим детям», — рассказала URA.RU Лаптева.

Ранее URA.RU писало, что мать курганской школьницы заявила о травле дочери из-за отсутствия телефона и бедности. Женщина забрала документы из школы и подала заявление на учителя в прокуратуру.

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