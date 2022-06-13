Курганская экс-чиновница уволилась из школы

Экс-чиновница Галина Добрецова уволилась с должности директора школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель пресс-службы администрации Кургана Галина Добрецова, проработавшая больше четырех лет в должности директора школы №42, уволилась в связи с переходом на новую должность. Эту информацию URA.RU подтвердили в администрации школы.

«Галина Добрецова уволилась с должности директора 27 мая в связи с переходом на новую должность», — сообщили URA.RU в приемной директора школы №42. В школе не уточнили новое место работы экс-руководителя, но предположили, что оно может быть связано с администрацией города.

Сама Галина Добрецова не подтвердила URA.RU свое возвращение в мэрию. «Никуда я не возвращаюсь. Тысячи людей переходят с одного места работы на другое — это предусмотрено Трудовым кодексом», — ответила Добрецова, пожелавшая не раскрывать свое новое место работы. В пресс-службе администрации города Кургана сообщили, что документы Добрецовой в мэрию не поступали.

Галина Добрецова несколько лет работала заведующей отделом массовых коммуникаций управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана. В 2017 году она возглавила школу №42.