Компания из ЯНАО получит три судна стоимостью 3 млрд рублей

Государственная транспортная лизинговая компания получит три судна класса «река-море» стоимостью по одному миллиарду рублей каждое до конца года. Их строительством сейчас занимается «Окская судоверфь», сообщается на сайте госзакупок.
«В соответствии с настоящим контрактом АО „Окская судоверфь“ обязуется в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству,… испытать, укомплектовать и передать в собственность Государственной транспортной лизинговой компании сухогрузное судно класса „река-море“ проекта RSD59 в количестве 3 (трех) штук под строительными номерами № 5916, №5917, №5918», — гласит текст договора, опубликованного на сайте госзакупок.
Все три корабля должны быть спущены на воду не позднее 31 декабря 2022 года. Суда длиной более 140 метров будут принадлежать к ледовому классу Ice2, это значит, что они смогут передвигаться во льдах глубиной до полуметра. «Окская судоверфь» будет обслуживать их по гарантии еще год после передачи заказчику.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличился объем госзакупок бюджетных учреждений. При этом по стране этот показатель снизился почти на 50%.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Государственная транспортная лизинговая компания получит три судна класса «река-море» стоимостью по одному миллиарду рублей каждое до конца года. Их строительством сейчас занимается «Окская судоверфь», сообщается на сайте госзакупок. «В соответствии с настоящим контрактом АО „Окская судоверфь“ обязуется в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству,… испытать, укомплектовать и передать в собственность Государственной транспортной лизинговой компании сухогрузное судно класса „река-море“ проекта RSD59 в количестве 3 (трех) штук под строительными номерами № 5916, №5917, №5918», — гласит текст договора, опубликованного на сайте госзакупок. Все три корабля должны быть спущены на воду не позднее 31 декабря 2022 года. Суда длиной более 140 метров будут принадлежать к ледовому классу Ice2, это значит, что они смогут передвигаться во льдах глубиной до полуметра. «Окская судоверфь» будет обслуживать их по гарантии еще год после передачи заказчику. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличился объем госзакупок бюджетных учреждений. При этом по стране этот показатель снизился почти на 50%.