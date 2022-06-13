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Компания из ЯНАО получит три судна стоимостью 3 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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«Окская судоверфь» до конца года спустит на воду три сухогруза для заказчика из ЯНАО Фото:

Государственная транспортная лизинговая компания получит три судна класса «река-море» стоимостью по одному миллиарду рублей каждое до конца года. Их строительством сейчас занимается «Окская судоверфь», сообщается на сайте госзакупок.

«В соответствии с настоящим контрактом АО „Окская судоверфь“ обязуется в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству,… испытать, укомплектовать и передать в собственность Государственной транспортной лизинговой компании сухогрузное судно класса „река-море“ проекта RSD59 в количестве 3 (трех) штук под строительными номерами № 5916, №5917, №5918», — гласит текст договора, опубликованного на сайте госзакупок.

Все три корабля должны быть спущены на воду не позднее 31 декабря 2022 года. Суда длиной более 140 метров будут принадлежать к ледовому классу Ice2, это значит, что они смогут передвигаться во льдах глубиной до полуметра. «Окская судоверфь» будет обслуживать их по гарантии еще год после передачи заказчику.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличился объем госзакупок бюджетных учреждений. При этом по стране этот показатель снизился почти на 50%.

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Государственная транспортная лизинговая компания получит три судна класса «река-море» стоимостью по одному миллиарду рублей каждое до конца года. Их строительством сейчас занимается «Окская судоверфь», сообщается на сайте госзакупок. «В соответствии с настоящим контрактом АО „Окская судоверфь“ обязуется в согласованный сторонами срок выполнить работы по строительству,… испытать, укомплектовать и передать в собственность Государственной транспортной лизинговой компании сухогрузное судно класса „река-море“ проекта RSD59 в количестве 3 (трех) штук под строительными номерами № 5916, №5917, №5918», — гласит текст договора, опубликованного на сайте госзакупок. Все три корабля должны быть спущены на воду не позднее 31 декабря 2022 года. Суда длиной более 140 метров будут принадлежать к ледовому классу Ice2, это значит, что они смогут передвигаться во льдах глубиной до полуметра. «Окская судоверфь» будет обслуживать их по гарантии еще год после передачи заказчику. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО увеличился объем госзакупок бюджетных учреждений. При этом по стране этот показатель снизился почти на 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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