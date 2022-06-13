В Тюменской области дочерям пришлось отгонять пьяного отца палкой

Пьяного мужчину от пострадавшей матери пришлось отгонять детям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области дочерям пришлось при помощи палки отгонять пьяного отца от матери, которую он душил. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчине не понравилось, что жена увлечена телефоном.

«Викуловский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Шевелева. Будучи нетрезвым, он схватил сожительницу за волосы, повалил на кровать и начать душить в присутствии дочерей. Из оглашенных показаний одной из них следует, что папе не понравилось, что мама „сидит“ в телефоне. Мужчину получилось оттащить только после того, как девочка ударила его палкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее подсудимый уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. Теперь же его осудили по уголовной статье как рецидивиста. Мужчине назначили наказание в виде четырех месяцев исправительных работ. На процессе он раскаялся и пообещал впредь не допускать подобного.

Как писало URA.RU, после декриминализации законодательства о домашнем насилии жертвы домашних тиранов стали реже обращаться за помощью к правоохранителям. Из нашего материала можно узнать, как в Тюменской области наказывают агрессоров и почему назначаемые им штрафы приходится оплачивать пострадавшим.