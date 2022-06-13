В Челябинске в три раза выросли объемы перевозок масла и картошки

За пять месяцев в Челябинске на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) отметили троекратный рост перевозок мяса, картофеля и ряда других продуктов питания. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, увеличение зафиксировано в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
«За пять месяцев 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, на ЮУЖД во внутреннем сообщении в три раза возросло отправление мяса и масла животного, в 2,7 раза — картофеля и овощей. Прирост отправления муки составил 7,8%», — сообщили URA.RU в компании.
Рос продолжился в мае. Отгрузка макаронных изделий в этом месяце выросла на 47%. Грузы отправились в Восточную Сибирь, Москву и Московскую область, в северные регионы страны.
В России активно реализуется программа импортозамещения. В ее рамках часть импортной продукции удалось заменить поставками отечественных производителей. Разработка программы вызвана объявленными рядом государств экономическими санкциями. Ограничения стали следствием проведения Россией спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года.
За пять месяцев в Челябинске на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) отметили троекратный рост перевозок мяса, картофеля и ряда других продуктов питания. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, увеличение зафиксировано в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. «За пять месяцев 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, на ЮУЖД во внутреннем сообщении в три раза возросло отправление мяса и масла животного, в 2,7 раза — картофеля и овощей. Прирост отправления муки составил 7,8%», — сообщили URA.RU в компании. Рос продолжился в мае. Отгрузка макаронных изделий в этом месяце выросла на 47%. Грузы отправились в Восточную Сибирь, Москву и Московскую область, в северные регионы страны. В России активно реализуется программа импортозамещения. В ее рамках часть импортной продукции удалось заменить поставками отечественных производителей. Разработка программы вызвана объявленными рядом государств экономическими санкциями. Ограничения стали следствием проведения Россией спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года.