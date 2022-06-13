В Челябинске в три раза выросли объемы перевозок масла и картошки

В Челябинской области выросли объемы перевозок продуктов питания Фото: Илья Московец © URA.RU

За пять месяцев в Челябинске на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) отметили троекратный рост перевозок мяса, картофеля и ряда других продуктов питания. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, увеличение зафиксировано в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

«За пять месяцев 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, на ЮУЖД во внутреннем сообщении в три раза возросло отправление мяса и масла животного, в 2,7 раза — картофеля и овощей. Прирост отправления муки составил 7,8%», — сообщили URA.RU в компании.

Рос продолжился в мае. Отгрузка макаронных изделий в этом месяце выросла на 47%. Грузы отправились в Восточную Сибирь, Москву и Московскую область, в северные регионы страны.

В России активно реализуется программа импортозамещения. В ее рамках часть импортной продукции удалось заменить поставками отечественных производителей. Разработка программы вызвана объявленными рядом государств экономическими санкциями. Ограничения стали следствием проведения Россией спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года.