Румыния требует увеличить группировку НАТО на границе с Украиной

Глава МИД Румынии заявляет об угрозе альянсу из России Фото: miliman/pickupimage.com

Румыния нуждается в большем количестве военных НАТО на границе с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, объяснив такую потребность угрозой альянсу, исходящей от России.

«На сегодня в Румынии уже насчитывается более 5000 солдат союзников. У нас есть удвоение, даже более чем удвоение, количества американских солдат, которые не связаны с этой боевой группой», — пояснил в интервью Digi24 министр иностранных дел Румынии.

Он уточнил, что хочет и дальше видеть «постоянную защиту и сдерживание» со стороны НАТО. «Совершенно ясно, что действия России … являются самой серьезной угрозой для альянса», — сказал Ауреску.

По его словам, боевая группа в Румынии будет продолжать формироваться до конца года. Неделей ранее бывший президент Молдовы Игорь Додон в своем telegram-канале заявил, что нынешние власти Молдавии готовят страну к военному и политическому присоединению к Румынии, входящей в НАТО.

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