Вместо двух недель без горячей воды тюменцам предстоит провести 12 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 20 июня в Тюмени начнется очередной этап опрессовок, из-за чего подачу горячей воды на 12 дней отключат в домах, расположенных в районе улиц Мельникайте, Широтной, Червишевского тракта, а также части Маяка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК», единой теплоснабжающей организации столицы региона.

«За летний период в Тюмени пойдет семь этапов гидравлических испытаний. Третий начнется 20 июня. Отключение горячего водоснабжения затронет дома, расположенные в районах улиц Мельникайте, Широтной, Червишевского тракта, а также оставшейся части Маяка», — рассказали URA.RU в АО «УСТЭК».

Отключения продлятся 12 дней вместо традиционных 14. Это стало возможным благодаря мобилизации всех ресурсов бригад компании. В период подготовки к отопительному сезону они работают в непрерывном режиме.

Опрессовки затронут дома на 75 улицах, проездах и переулках. Узнать, попал ли ваш дом в очередной этап отключений можно в этом документе , выбрав в списке улицу и номер.