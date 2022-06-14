Диетолог Поляков назвал топ-3 напитков, утоляющих жажду в жару

Утолять жажду во время летнего зноя лучше водой, айраном или травяным чаем. Об этом URA.RU рассказал психолог, диетолог Антон Поляков.
«В плане полезных напитков это, безусловно, вода. Можно и газированную, но ее много пить не надо. Подойдут различные травяные чаи. В них можно добавить лед. Тан или айран можно использовать для утоления жажды. Эти напитки и для желудка полезны. Но если есть непереносимость казеина, то нельзя. Квас я бы не рекомендовал. Он может приводить к брожению», — сказал Антон Поляков.
Также диетолог назвал самые неподходящие для утоления жажды в жару напитки. «Из вредных — это энергетики. В них содержится большое количество стимуляторов. Они перевозбуждают нервную систему. В связи с этим происходит ее быстрое истощение. Человек подсаживается на энергетики. Не подходят напитки, богатые сахарами различных категорий. Они провоцируют резкий выброс инсулина, что может привести к резкому падению сахара в крови, повышению тревожности, перевозбуждению. Иногда это ложно воспринимается как тонизирующий эффект», — отметил эксперт.
Список завершили алкогольные сладкие, газированные, энергетические напитки. «Это то, что убивает поджелудочную железу, быстро формирует зависимость от алкоголя, сахара и стимуляторов. Эти напитки лучше не пить никогда», — подчеркнул собеседник URA.RU. Он объяснил, чем можно заменить стимуляторы. «Если хочешь чувствовать себя бодро и активно, лучше взять хороший качественный пуэр или саган-дайля попить ноотропы, но точно не те напитки, которые продаются в магазинах», — заключил Поляков.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Утолять жажду во время летнего зноя лучше водой, айраном или травяным чаем. Об этом URA.RU рассказал психолог, диетолог Антон Поляков. «В плане полезных напитков это, безусловно, вода. Можно и газированную, но ее много пить не надо. Подойдут различные травяные чаи. В них можно добавить лед. Тан или айран можно использовать для утоления жажды. Эти напитки и для желудка полезны. Но если есть непереносимость казеина, то нельзя. Квас я бы не рекомендовал. Он может приводить к брожению», — сказал Антон Поляков. Также диетолог назвал самые неподходящие для утоления жажды в жару напитки. «Из вредных — это энергетики. В них содержится большое количество стимуляторов. Они перевозбуждают нервную систему. В связи с этим происходит ее быстрое истощение. Человек подсаживается на энергетики. Не подходят напитки, богатые сахарами различных категорий. Они провоцируют резкий выброс инсулина, что может привести к резкому падению сахара в крови, повышению тревожности, перевозбуждению. Иногда это ложно воспринимается как тонизирующий эффект», — отметил эксперт. Список завершили алкогольные сладкие, газированные, энергетические напитки. «Это то, что убивает поджелудочную железу, быстро формирует зависимость от алкоголя, сахара и стимуляторов. Эти напитки лучше не пить никогда», — подчеркнул собеседник URA.RU. Он объяснил, чем можно заменить стимуляторы. «Если хочешь чувствовать себя бодро и активно, лучше взять хороший качественный пуэр или саган-дайля попить ноотропы, но точно не те напитки, которые продаются в магазинах», — заключил Поляков.