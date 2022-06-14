Диетолог Поляков назвал топ-3 напитков, утоляющих жажду в жару

15 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Квас не лучший напиток для утоления жажды, сказал Антон Поляков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утолять жажду во время летнего зноя лучше водой, айраном или травяным чаем. Об этом URA.RU рассказал психолог, диетолог Антон Поляков. «В плане полезных напитков это, безусловно, вода. Можно и газированную, но ее много пить не надо. Подойдут различные травяные чаи. В них можно добавить лед. Тан или айран можно использовать для утоления жажды. Эти напитки и для желудка полезны. Но если есть непереносимость казеина, то нельзя. Квас я бы не рекомендовал. Он может приводить к брожению», — сказал Антон Поляков. Также диетолог назвал самые неподходящие для утоления жажды в жару напитки. «Из вредных — это энергетики. В них содержится большое количество стимуляторов. Они перевозбуждают нервную систему. В связи с этим происходит ее быстрое истощение. Человек подсаживается на энергетики. Не подходят напитки, богатые сахарами различных категорий. Они провоцируют резкий выброс инсулина, что может привести к резкому падению сахара в крови, повышению тревожности, перевозбуждению. Иногда это ложно воспринимается как тонизирующий эффект», — отметил эксперт. Список завершили алкогольные сладкие, газированные, энергетические напитки. «Это то, что убивает поджелудочную железу, быстро формирует зависимость от алкоголя, сахара и стимуляторов. Эти напитки лучше не пить никогда», — подчеркнул собеседник URA.RU. Он объяснил, чем можно заменить стимуляторы. «Если хочешь чувствовать себя бодро и активно, лучше взять хороший качественный пуэр или саган-дайля попить ноотропы, но точно не те напитки, которые продаются в магазинах», — заключил Поляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Утолять жажду во время летнего зноя лучше водой, айраном или травяным чаем. Об этом URA.RU рассказал психолог, диетолог Антон Поляков. «В плане полезных напитков это, безусловно, вода. Можно и газированную, но ее много пить не надо. Подойдут различные травяные чаи. В них можно добавить лед. Тан или айран можно использовать для утоления жажды. Эти напитки и для желудка полезны. Но если есть непереносимость казеина, то нельзя. Квас я бы не рекомендовал. Он может приводить к брожению», — сказал Антон Поляков. Также диетолог назвал самые неподходящие для утоления жажды в жару напитки. «Из вредных — это энергетики. В них содержится большое количество стимуляторов. Они перевозбуждают нервную систему. В связи с этим происходит ее быстрое истощение. Человек подсаживается на энергетики. Не подходят напитки, богатые сахарами различных категорий. Они провоцируют резкий выброс инсулина, что может привести к резкому падению сахара в крови, повышению тревожности, перевозбуждению. Иногда это ложно воспринимается как тонизирующий эффект», — отметил эксперт. Список завершили алкогольные сладкие, газированные, энергетические напитки. «Это то, что убивает поджелудочную железу, быстро формирует зависимость от алкоголя, сахара и стимуляторов. Эти напитки лучше не пить никогда», — подчеркнул собеседник URA.RU. Он объяснил, чем можно заменить стимуляторы. «Если хочешь чувствовать себя бодро и активно, лучше взять хороший качественный пуэр или саган-дайля попить ноотропы, но точно не те напитки, которые продаются в магазинах», — заключил Поляков.