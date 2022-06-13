В Перми ищут мигрантов для участия в проекте

В Перми Центр городской культуры для нового проекта «Своечужоеместо» ищет людей, переживших давний опыт вынужденной миграции при трагических обстоятельствах. Чувства и ощущения этих людей, связанные с потерей дома, станут основой новой выставки.
Проект пройдет в несколько этапов — образовательная программа, творческая лаборатория и итоговая публичная выставка. «Через лекции, воркшопы и дискуссии, любой желающий сможет познакомиться с понятием миграции и узнать, как современные художники это видят. На втором этапе, участники попробуют себя в роли кураторов и художников и с помощью технологий современного искусства расскажут о своих переживаниях вынужденной миграции», — сообщается в группе Центра городской культуры в социальной сети «ВКонтакте».
С мигрантами будут говорить о вещах и предметах, которые люди забирают с собой во время экстренного переезда, о том, как новое место становится своим, какие эмоции люди испытывают, покидая родные места. Итогом проекта станет создание совместной выставки — с художниками Петром Стабровским и Любовью Шмыковой. Проект станет доступен широкой публике.
Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края массово уезжают мигранты. Только за первое полугодие 2022 года уехало более 1,5 тысячи иностранцев.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал