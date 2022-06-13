В Перми ищут мигрантов для участия в проекте

Для проекта ищут тех, кто не хотел покидать свой дом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми Центр городской культуры для нового проекта «Своечужоеместо» ищет людей, переживших давний опыт вынужденной миграции при трагических обстоятельствах. Чувства и ощущения этих людей, связанные с потерей дома, станут основой новой выставки.

Проект пройдет в несколько этапов — образовательная программа, творческая лаборатория и итоговая публичная выставка. «Через лекции, воркшопы и дискуссии, любой желающий сможет познакомиться с понятием миграции и узнать, как современные художники это видят. На втором этапе, участники попробуют себя в роли кураторов и художников и с помощью технологий современного искусства расскажут о своих переживаниях вынужденной миграции», — сообщается в группе Центра городской культуры в социальной сети «ВКонтакте».

С мигрантами будут говорить о вещах и предметах, которые люди забирают с собой во время экстренного переезда, о том, как новое место становится своим, какие эмоции люди испытывают, покидая родные места. Итогом проекта станет создание совместной выставки — с художниками Петром Стабровским и Любовью Шмыковой. Проект станет доступен широкой публике.

Ранее URA.RU сообщало, что из Пермского края массово уезжают мигранты. Только за первое полугодие 2022 года уехало более 1,5 тысячи иностранцев.