Мэр Радужного назвала фейком план назвать город Нормальным

Власти официально заявили, что Радужный не будет переименован в Нормальный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина опровергла слухи о том, что уже принято решение о переименовании Радужного в Нормальный. Автором фейка стал сайт с юмористическими новостями, о чем Гулина и рассказала на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Там ясно написано, что посты в данном сообществе — это юмористические „фейковые“ новости, не претендующие на исключительную правду. Посты представляют собой гротескную пародию на реальность и не являются реальными новостями», — добавила Гулина.

Также Гулина попросила жителей не обращать внимание на данный фейк. Город будет называться, как и прежде: Радужный, а не Нормальный. «Поэтому не переживайте. Город был и будет Радужный», — сказано на странице Гулиной.

Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС ХМАО разоблачили фейк об эвакуации из региона. Жителям ХМАО поступали звонки из-за границы с сообщениями о предстоящей эвакуации из региона.

Фото: Наталья Гулина