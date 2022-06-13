13 июня 2022
12 июня 2022

Мэр Радужного назвала фейком план назвать город Нормальным

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, прогулка, парк, осень, прогулка в парке, гилевская роща, люди гуляют
Власти официально заявили, что Радужный не будет переименован в Нормальный Фото:

Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина опровергла слухи о том, что уже принято решение о переименовании Радужного в Нормальный. Автором фейка стал сайт с юмористическими новостями, о чем Гулина и рассказала на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Там ясно написано, что посты в данном сообществе — это юмористические „фейковые“ новости, не претендующие на исключительную правду. Посты представляют собой гротескную пародию на реальность и не являются реальными новостями», — добавила Гулина.

Также Гулина попросила жителей не обращать внимание на данный фейк. Город будет называться, как и прежде: Радужный, а не Нормальный. «Поэтому не переживайте. Город был и будет Радужный», — сказано на странице Гулиной.

Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС ХМАО разоблачили фейк об эвакуации из региона. Жителям ХМАО поступали звонки из-за границы с сообщениями о предстоящей эвакуации из региона.

Фото:

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Глава города Радужный (ХМАО) Наталья Гулина опровергла слухи о том, что уже принято решение о переименовании Радужного в Нормальный. Автором фейка стал сайт с юмористическими новостями, о чем Гулина и рассказала на своей странице в социальной сети «Вконтакте». «Там ясно написано, что посты в данном сообществе — это юмористические „фейковые“ новости, не претендующие на исключительную правду. Посты представляют собой гротескную пародию на реальность и не являются реальными новостями», — добавила Гулина. Также Гулина попросила жителей не обращать внимание на данный фейк. Город будет называться, как и прежде: Радужный, а не Нормальный. «Поэтому не переживайте. Город был и будет Радужный», — сказано на странице Гулиной. Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС ХМАО разоблачили фейк об эвакуации из региона. Жителям ХМАО поступали звонки из-за границы с сообщениями о предстоящей эвакуации из региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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